El Programa Previaje le dejó a Mendoza unos $6.600 millones

El presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Arturo González, dijo que el programa fue un gran éxito, y uno de los motivos por los que en la actualidad, las reservas en Mendoza oscilen entre el 80% y el 100%. Aunque, reconoció que hubo algunos empresarios algo reacios a recibir la tarjeta Previaje, pero de la misma forma que se prefieren no recibir otras tarjetas: prefieren el efectivo que esperar los cobros a futuro.

Sin embargo, otro referente turístico local, Fabio Sat Raffeish, presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, criticó el sistema, diciendo que lo que trae son beneficios que luego pagamos todos los argentinos.

Turismo en Mendoza.jpg Mendoza, el séptimo destino más elegido por los usuarios del programa Previaje

El Programa Previaje en números

Según los datos del Gobierno Nacional, el 80% de las compras anticipadas de paquetes turísticos se dividió entre CABA, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, en tanto que los destinos elegidos se distribuyeron, en un 60%, entre las provincias de Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Misiones y Salta.

En cuanto a la realización de las compras alcanzadas por el Previaje, el 51% se realizó en las agencias de viajes, mientras el 32% en alojamientos y el 12% en boleterías y pasajes en general.

Qué dicen los representantes turísticos locales

Tal y como se adelantó, el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza aseveró "el Programa Previaje funcionó muy bien, estuvo bien armado y el resultado quedó a la vista, se prevendió y se vendió mucho" y agregó "Si bien es un paliativo para un sector muy castigado, que pasó por 18 meses de facturación negativa, estamos teniendo una excelente temporada".

En cuanto a los niveles de ocupación, González manifestó que tanto la hotelería y los hospedajes de Alta Montaña y las afueras de San Rafael están al 100%, Valle de Uco está al 90%, y otros lugares más castigados por la pandemia como el centro mendocino y el centro de San Rafael, han alcanzado el 80% de ocupación.

En tanto, el presidente de la Cámara de Turismo de San Rafael, Fabio Sat Raffeish, no estuvo tan de acuerdo con la utilidad del programa Previaje, "yo pienso que habría que sacar este programa, lo comparo con correr una maratón drogado. En el momento aprovechás 100% los recursos, pero no son ciertos. Yo soy de los que piensan que no termina no trayendo los beneficios que se espera que tengan, porque finalmente el Previaje lo pagamos todos"