El peligroso error que muchos cometen al limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio

Es cierto que se puede mezclar vinagre con bicarbonato para limpiar, pero es importante prestar atención a la mezcla. Nunca se tiene que preparar esta solución en un recipiente muy cerrado.

El vinagre es un ácido y el bicarbonato de sodio es una sal blanca y cristalina. Cuando entran en contacto, se produce una reacción química efervescente y bastante potente.

Si preparamos la mezcla para limpiar en un recipiente muy cerrado, el dióxido de carbono (son como burbujas) se acumula y aumenta la presión dentro del tarro, lo cual puede generar una explosión.

reacción química Prepara la mezcla en fuentes o compoteras abiertas, vertiendo poco a poco ambos productos.

Además, hay que medir muy bien las proporciones de ambos ingredientes antes de combinarlos. Limpiar con vinagre y bicarbonato puede ser muy efectivo, pero lo ideal es que uno no opaque al otro. Son productos con propiedades muy diferentes, por lo tanto, si mezclamos partes iguales de ambos seguramente el más potente tape las cualidades del más suave.

Lo ideal, es limpiar primero con uno y complementar la limpieza posteriormente con el otro. Por ejemplo, si la idea es limpiar una fuente de horno engrasada, nunca deberías mezclar vinagre y bicarbonato en un recipiente pulverizador.

Lo mejor es espolvorear bicarbonato solo o una pasta de bicarbonato de sodio con agua en la fuente, dejar actuar y luego de unos minutos, rociar el vinagre.

¿Qué cosas de la casa puedo limpiar con vinagre y bicarbonato de sodio?

Podemos limpiar muchas cosas de la casa con vinagre y bicarbonato de sodio, por separado o combinados responsablemente.

limpiar Siempre utiliza barbijo, guantes y protección en los ojos para limpiar con cualquier producto.

Estos ingredientes naturales y poderosos se puede combinar para limpiar los desagües o cañerías del baño, remover los restos de jabón y el sarro acumulado.

También se pueden combinar para limpiar pegotes o restos de comida de los utensilios de la cocina y alguna que otra mancha de la ropa. La reacción efervescente entre ambos ingredientes, ablanda la mugre y la suciedad muy pegada.