El peligroso error que muchos cometen al descongelar carne y que puede evitarse con un truco casero

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) explica que el método de descongelación a temperatura ambiente sobre la mesada, favorece el crecimiento bacteriano. Esto ocurre porque el exterior de la carne alcanza una temperatura mayor al interior, que se sigue descongelando.

carne -.jpg

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año 600 millones de personas de todo el mundo contraen una enfermedad de transmisión alimentaria. Otro método muy frecuente y poco recomendado, aunque menos peligroso que la temperatura ambiente, es la descongelación bajo la canilla con agua fría. En el caso de utilizar esta técnica, lo mejor es que la carne esté sellada con nylon o una bolsa. Nunca hay que colocar la carne directamente bajo el agua. Al hacer esto el producto entra en contacto con organismos presentes en la bacha.

El método de la canilla y el uso del microondas para descongelar, son trucos de emergencia y rápidos para esos días que olvidas descongelar los alimentos, pero no son los más seguros.

Truco casero: cuál es la forma correcta de descongelar carne y alimentos para evitar la proliferación de microorganismos

Beatriz Robles, tecnóloga en alimentos, explica que la mejor alternativa para descongelar carne, siempre será la heladera. En la heladera los alimentos no cambian de temperatura drásticamente, sino progresivamente y de a poco. En la heladera no se corren riesgos, la carne no pierde sus propiedades organolépticas y se descongela de manera uniforme.

alimentos -.jpg

Para descongelar en la heladera, es importante colocar la carne en un recipiente cerrado y en la parte baja de la heladera para evitar que caiga agua o cualquier partícula de sangre que contamine otros alimentos. Lo ideal es bajar a la nevera los alimentos el día anterior a utilizarlos, para asegurar la descongelación total de los mismos.