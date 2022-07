Pero el pedido de esta mamá mendocina de 43 años, no es sólo para atender su caso de leucemia, sino que busca que se informe a la sociedad sobre la importancia de la donación de médula, la que es un trámite sumamente rápido y para nada traumático, ya que para el donante se trata sólo de una extracción de sangre.

► TE PUEDE INTERESAR: Jimena Latorre defendió su proyecto Buena Muerte y pidió no eludir el debate sobre la eutanasia

natalia-perez-04.jpg El tratamiento de quimioterapia y los trasplantes de médula ósea ayudan a Natalia en el tratamiento oncológico que recibe en el Hospital Central.

Generalmente, por la compatibilidad genética, se busca que el donante sea un familiar del paciente, pero sólo se da en un caso cada cuatro lograrlo. Ante la falta de estos, se recurre a la médula de los donantes de sangre inscriptos en los centros de donación habilitados en los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales y Bancos de Sangre de todo el país.

Natalia es docente, esposa de Mariano Giacconi, y la enfermedad no le permite ejercer su profesión. "Hace muchos años que soy docente, comencé apenas salí del Magisterio. Ahora, por la enfermedad, tengo licencia, pero de todos modos colaboro con las instituciones donde he trabajado, para mantener la cabeza ocupada, para afrontar lo que se me vino en el día a día: tratamientos, quimioterapia, y eso. Tengo el apoyo de mucha gente amiga: el club Peumayén, donde juego al hockey; y los amigos de la escuela donde trabajé antes de enfermarme", dijo.

"Lo importante aquí es que, más allá de lo que pase con mi persona, es que se siga con estas campañas, y que la gente pueda tomar como costumbre hacer la donación en forma periódica, porque de esta forma está nada menos que salvando vidas" "Lo importante aquí es que, más allá de lo que pase con mi persona, es que se siga con estas campañas, y que la gente pueda tomar como costumbre hacer la donación en forma periódica, porque de esta forma está nada menos que salvando vidas"

Para inscribirse como donante voluntarios, hacer click aquí.

natalia-perez-03.jpg La docente mendocina encabeza una campaña de concientización para conseguir donantes de sangre y médula ósea para los tratamientos anticancerígenos. Gentileza Natalia Pérez

El trasplante de médula, una terapia que salva vidas

"Hace dos años que tengo un diagnóstico de leucemia, y tuve la necesidad de que me hicieran un primer trasplante de médula ósea. En ese momento pudo donar mi hermano, con un 50% de compatibilidad, y todo salió muy bien. Pero a los dos meses tuve una recaída, y en el Hospital Central me tuvieron que hacer un tratamiento de quimioterapia, para estabilizar el cuerpo y volver a recibir otro trasplante", recordó Natalia sobre su experiencia con su enfermedad.

"En este momento estoy esperando a un "alma gemela" para poder seguir viviendo mediante un nuevo trasplante. Por eso hacemos estas convocatorias (de donantes), que son relativamente muy seguidas, con un grupo de amigas, gente de la Municipalidad de Luján, el club Peumayén, la sección de Hemoterapia del Hospital Central para que la gente se anime a dar este pasito tan sencillo que salva vidas" aportó Pérez sobre la campaña de concientización.

"El tema de donación es importantísimo, porque nos permite a los pacientes seguir el día a día. En mi caso, recibo transfusiones de sangre y plaquetas cada tres días para poder seguir viviendo" "El tema de donación es importantísimo, porque nos permite a los pacientes seguir el día a día. En mi caso, recibo transfusiones de sangre y plaquetas cada tres días para poder seguir viviendo"

Para despejar mitos respecto a procedimientos dolorosos o invasivos, Natalia explicó que "para los postulantes a la donación de médula ósea, solo se trata de una extracción de sangre y dar el consentimiento de la persona para anotarse como donante de médula ósea en el Banco Mundial y ver si hay alguien compatible. Cuando se encuentra a un paciente compatible -alma gemela como le llamamos- el procedimiento sólo dura un par de horas, donde con un aparato nada invasivo, se saca por un brazo la sangre, con las células madres, y se vuelve a ingresar por el otro brazo. Es un procedimiento muy sencillo, y hasta lo pueden hacer niños en algunos casos especiales".

¿Quiénes pueden inscribirse como donantes?

Se pueden inscribir como donantes todas las personas de 18 a 40 años que gocen de buena salud, pesen más de 50 kilos y no tengan antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas.