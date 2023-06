El paso a Chile cumplió 7 días cortado y se prevé el cierre por una semana más

Las zonas más afectadas son desde Guardia Vieja hasta la boca del túnel internacional, donde los chilenos trabajan para habilitar la ruta lo más pronto posible, ya que miles de camiones quedaron varados en ambos lados de la frontera, lo que a su vez genera importantes pérdidas económicas porque los transportistas no puedan llevar la mercadería de un país a otro.

paso cristo redentor chile.jpg El desprendimiento de rocas gigantes destruyó y colapsó la ruta chilena en el Paso Cristo Redentor. Foto: Complejo Los Libertadores

El coordinador del Cristo Redentor, Daniel Galdeano, aseguró que habla todos los días con sus pares chilenos para evaluar la situación, pero no hay información oficial sobre la totalidad de los daños. El lunes adelantaron que les llevará por lo menos 7 días la reparación de la calzada para que puedan circular los camiones, plazo que se cumplirá el 3 de julio.

Desde Chile surgió una versión no oficial que indica que el viernes podría reabrir el paso para vehículos como camionetas 4x4 y de emergencia de manera excepcional, aunque esto no fue confirmado por las autoridades.

paso cristo redentor guardia vieja paso a chile.jpg Los chilenos trabajan para reparar los daños sobre la calzada de la Ruta 60, e indicaron que por lo menos necesitan 7 días para los trabajos.

Camiones varados por el cierre del Paso Cristo Redentor

Por el cierre del paso se juntaron cerca de 2.500 camiones desde Uspallata hasta la zona Este de Mendoza, y se esperaba que se sumaran varios más que ya habían salido de su destino para cruzar a Chile.

Por esto, el Gobierno de Mendoza junto con la Asociación de propietarios de camiones de Mendoza (Aprocam), Aduana y Secretaría de Transporte, y la coordinación del paso internacional, acordaron "medidas excepcionales" para mejorar la estadía de los camioneros, especialmente los extranjeros.

Por eso, ningún camionero ni la carga que transporta pueden hacer los trámites aduaneros, con el objetivo que no puedan ingresar a la provincia debido a la gran cantidad de transportistas que quedaron varados.

camiones varados destileria lujan paso cristo redentor.jpg Varios camioneros nacionales se niegan a irse de la playa de la Destilería, en Luján, por el cierre del Paso Cristo Redentor.

Además, ordenaron que los camioneros mendocinos regresen las cargas a sus empresas y ellos esperen la reapertura del paso en sus casas. Mientras que los nacionales debían ser auxiliados por sus empleadores y garantizarles un buen lugar de alojamiento, con condiciones dignas para comer e higienizarse.

El objetivo es despejar la playa de la Destilería de Luján, donde no tienen agua y solo cuentan con dos baños químicos, y reubicar a los extranjeros mientras esperan poder pasar a Chile.

El subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza, Néstor Majul, indicó este miércoles: "Hay varias zonas de aparcamientos con mejores condiciones que la Destilería. Hay dos estaciones de servicio en la colectora del Acceso Sur que son grandes grande y queda espacio. También estaciones en San Martín y en Eloy Guerrero, para que vayan para allá y estén mejor. Hoy no se justifica que estén en esas condiciones".

Indicó que durante este miércoles recorrerán los diferentes lugares donde están los camiones, pero especialmente apuntan a despejar los que están en la Destilería y sobre la Ruta 84.

camiones varados destileria lujan paso cristo redentor 2.jpg El Gobierno quiere despejar de camiones el playón de la Destilería y la Ruta 84, donde aseguran que no están dadas las condiciones para que esperen la reapertura del Paso Cristo Redentor.

Transportistas que se niegan a irse

Muchos camioneros argentinos permanecen aparcados en la playa de la Destilería de Luján, y aseguraron que no estaban dispuestos a dejar ese lugar hasta que no haya un comunicado oficial que respalde el movimiento.

Varios tienen una base a 13 kilómetros de allí, donde cuentan con cocina, baños y duchas, pero prefieren resistir en Luján para no perder su orden de llegada, y por ende, de salida cuando se reabra el Paso Cristo Redentor.

camiones varados paso a chile habilitado 1.jpg Camioneros argentinos y extranjeros no quieren irse de la Destilería para no perder su lugar de salida cuando reabra el Paso Cristo Redentor.

Además, señalaron que ni siquiera sus patrones les dieron la orden de desalojar el playón e irse a la base para aguardar los días que quedan con mejores condiciones de alojamiento.

En cuanto a transportistas extranjeros, muchos de ellos no estaban al tanto de esta medida e indicaron que nadie les informó que se fueran a otro lugar. En cambio otros sí sabían, pero no quieren irse para no perder su lugar de salida cuando comience la circulación hacia la alta montaña.