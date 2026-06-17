El padre de Gaspi cree que al youtuber argentino lo mataron en Brasil: "Fue un atentado"

Además de describir el profundo dolor que atraviesa la familia, Ricardo Prim puso en tela de juicio la hipótesis del accidente aéreo. “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, afirmó según Noticias Argentinas.

La despedida de Gaspi y el dolor de su familia

El padre del creador de contenidos recordó a su hijo con emoción y lamentó que la muerte haya llegado en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.

“Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica”, señaló. Luego agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.

Influencer Youtuber Gaspi Gaspi Prim tenía tan solo 23 años. Investigan las causas de su fallecimiento. Foto: archivo

Según informó la agencia de noticias, el cuerpo de Gaspi fue liberado este martes para iniciar el proceso de repatriación. Sin embargo, la familia decidió no viajar a Brasil debido al difícil momento que atraviesa.

En su lugar, dos amigos cercanos del joven se trasladaron al país vecino para realizar los trámites administrativos necesarios y acompañar el regreso de sus restos al país.

Mientras avanza el proceso de repatriación, las circunstancias que rodearon la tragedia continúan generando interrogantes y alimentando distintas versiones sobre lo ocurrido en Río de Janeiro.