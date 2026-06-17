El padre de Gaspi cree que al youtuber argentino lo mataron en Brasil: "Fue un atentado"

La conmoción por la muerte del youtuber Gaspar Prim, conocido popularmente como Gaspi, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Su padre, Ricardo Prim, expresó públicamente sus dudas sobre las causas del choque de helicópteros ocurrido en Río de Janeiro y aseguró que, a su entender, no se trató de un accidente sino que pudo haber sido un atentado.
En declaraciones realizadas desde Puerto Madryn, el hombre habló por primera vez tras la tragedia que también les costó la vida al cineasta Lucas Vignale y al cantante estadounidense Oliver Tree.
“Se me va a hacer muy difícil vivir sin Gaspi, sin saber que no está. Me enteré al mediodía del domingo y no caigo del todo”, manifestó, visiblemente afectado por la pérdida de su hijo.
Además de describir el profundo dolor que atraviesa la familia, Ricardo Prim puso en tela de juicio la hipótesis del accidente aéreo. “No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado”, afirmó según Noticias Argentinas.
La despedida de Gaspi y el dolor de su familia
El padre del creador de contenidos recordó a su hijo con emoción y lamentó que la muerte haya llegado en uno de los mejores momentos de su vida personal y profesional.
“Es mi hijito. El dolor que uno siente cuando pierde un hijo, sobre todo un hijo como él, no se explica”, señaló. Luego agregó: “Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos”.
Según informó la agencia de noticias, el cuerpo de Gaspi fue liberado este martes para iniciar el proceso de repatriación. Sin embargo, la familia decidió no viajar a Brasil debido al difícil momento que atraviesa.
En su lugar, dos amigos cercanos del joven se trasladaron al país vecino para realizar los trámites administrativos necesarios y acompañar el regreso de sus restos al país.
Mientras avanza el proceso de repatriación, las circunstancias que rodearon la tragedia continúan generando interrogantes y alimentando distintas versiones sobre lo ocurrido en Río de Janeiro.