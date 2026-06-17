Estados Unidos se une a dos países desafiando a Irán y Rusia con la construcción de una ruta alternativa

Para Irán, este corredor representa un golpe estratégico. El país perdería parte del control y de los ingresos que obtiene como ruta de tránsito entre Azerbaiyán y Turquía, mientras observa cómo Estados Unidos incrementa su presencia política y militar muy cerca de su frontera norte. Turquía, en cambio, emerge como una de las grandes beneficiadas, al consolidarse como un nuevo punto de enlace entre el mar Caspio y Europa y reforzar su papel como eje logístico y energético.

Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) (1)

La importancia de esta ruta para Estados Unidos

A nivel global, el corredor se inserta en la creciente competencia entre las grandes potencias. Para Estados Unidos, el TRIPP supone una oportunidad para afianzar su influencia en una región donde Rusia y China han ampliado su presencia en los últimos años. Además, contribuye a diversificar las rutas de suministro energético hacia Europa, reduciendo la dependencia de los corredores que atraviesan Rusia o Irán.

Para la Unión Europea, el proyecto podría facilitar el acceso a los recursos del Caspio y fortalecer la conectividad regional. Sin embargo, también plantea riesgos en una zona marcada por conflictos históricos y tensiones geopolíticas persistentes. Rusia, por su parte, observa con recelo un movimiento que fortalece a Washington en un espacio que tradicionalmente ha considerado parte de su esfera de influencia.

En el centro de este cálculo geoeconómico se encuentra el acceso a minerales críticos. A medida que se intensifica la competencia con China, garantizar cadenas de suministro fiables se ha convertido en un objetivo fundamental para Estados Unidos. Las reservas de cobre, alunita (aluminio) y molibdeno de Azerbaiyán, los yacimientos de cobre, plata y antimonio de Armenia, y la base de recursos más amplia de la región otorgan al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) un atractivo adicional.