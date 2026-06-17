En cuatro años, el número de egresados de la UNCuyo aumentó 40%

La universidad también actualizó de 50 planes de estudio y modificó los programas de más de 500 materias. De acuerdo con las autoridades, esos cambios buscaron simplificar recorridos académicos que, en algunos casos, habían quedado desactualizados y prolongaban el tiempos para recibirse sin sentido alguno.

A esto se sumó un incremento de los recursos destinados a programas de apoyo estudiantil y a iniciativas para mejorar el ingreso y la permanencia en las distintas carreras.

Estudiar y trabajar, en un contexto de ajuste

El aumento de la cantidad de egresados se dio en un escenario socioeconómico muy complejo para la UNCuyo -como para otras universidades públicas del país- La institución señala que el desfinanciamiento de las universidades nacionales y el deterioro de la situación económica afectaron las condiciones en las que estudian muchos alumnos.

Según datos de la propia UNCuyo, más de la mitad de los estudiantes combina la cursada con un trabajo, una realidad que suele extender los tiempos para completar una carrera.

"Lo que estamos viendo es un contexto donde la pandemia había afectado negativamente con mucha fuerza la trayectoria académica de los jóvenes. Y en un contexto también donde el empeoramiento de las condiciones materiales generales y socioeconómicas había llevado a un aumento significativo de la cantidad de jóvenes que estudian y trabajan", sostuvo Aguirre.

Menos estudiantes demorados y más información para tomar decisiones

Otro de los indicadores que destaca la universidad es la reducción del llamado Rendimiento Académico Negativo, un índice que utiliza para medir la cantidad de estudiantes que tienen dificultades para avanzar con regularidad en sus carreras. Ese indicador bajó del 47% al 38% entre 2022 y 2025 y también mejoró entre los ingresantes.

"Seguimos mejorando en los indicadores más importantes y estamos en pisos históricos del Rendimiento Académico Negativo. Si nos comparamos con los promedios de otras universidades nacionales, tenemos un rendimiento negativo 20 o 30 puntos por debajo de ellos", aseguró Aguirre.

Como parte de esa estrategia, la Secretaría Académica reunió en un único portal información proveniente del censo estudiantil, del relevamiento de egresados y de otros programas de seguimiento. Según explicaron, esos datos permiten conocer mejor la realidad de los estudiantes, detectar problemas comunes y definir acciones para mejorar el ingreso, la permanencia y el egreso.