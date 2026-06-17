Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 10 años

“G” tiene 10 años y le gusta bailar, cantar y asistir a gimnasia artística. Su personaje preferido es Kuromi. Participa con interés y entusiasmo de actividades recreativas organizadas por el hogar, tales como salidas, festejos de cumpleaños, cine y paseos. También tiene una madrina del Programa de Apadrinamiento, con quien realiza salidas frecuentes.

A nivel escolar, concurre a 6to grado, cuenta con apoyo psicopedagógico y reducción horaria, con el objetivo de poder acompañarla frente a dificultades en su proceso de aprendizaje. Asiste a abordaje de salud mental, cuenta con el acompañamiento de un psicólogo y psiquiatra, y concurre de forma positiva al mismo.