El padre del joven detenido en El Salvador viajó a visitarlo después de más de 1 año

el salvador alejo arias 4.jpg Alejo Arias, el joven de 26 detenido en El Salvador, recibirá la visita de su padre.

La detención del mendocino en El Salvador

Alejo Arias tiene 26 años y estudiaba tecnicatura en bioquímica en Rivadavia, pero necesitaba dinero para pagar sus estudios y por eso en el 2023 viajó a El Salvador con una propuesta de trabajo. La idea era juntar dinero para regresar a Mendoza y seguir la facultad.

el salvador alejo arias 2.jpg El joven mendocino detenido en El Salvador pasó más de un año sin poder comunicarse con su familia.

Así fue como empezó a trabajar para una empresa financiera oriunda de Colombia en la que él hacía la tarea de cadete. Pero el 14 de julio del 2023 fue a visitar a un amigo y compañero de trabajo, y quedó justo en medio de un allanamiento en el que fue detenido. Por eso quedó imputado por ser parte de una organización criminal a través de asociación ilícita y hechos de estafa, lo que prevé una pena grave en El Salvador.

Desde ese momento que sus padres no tienen contacto directo con él. Alejo Arias pasó por diferentes penales de mayor seguridad a menor, pero en ninguno de ellos pudo recibir una llamada o videollamada con nadie de su familia para contar él mismo cómo está. Solo personal de Cancillería tuvo contacto con él por un tiempo y un pastor evangélico Jaime Gutiérrez, quien está dispuesto a darle alojamiento a Mauricio Arias para que achique costos mientras intenta ver a su hijo en El Salvador.

La entrevista a la mamá de Alejo Arias, el mendocino detenido en El Salvador

En una entrevista con Gisela Campos, para Canal 7, Sandra González, la madre de Alejo Arias, explicó que según le han comentado "el presidente ya venía un tiempo atrás viendo todo esto, del trabajo negro, el de los cobradores, el cual los chicos no sabían, nosotros tampoco. Si no, no lo dejábamos ir".

"Nosotros nos enteramos casi a las 24 horas porque al ser detenido le sacan documentación, reloj, la ropa y los primos lo empiezan a buscar porque no habían dado con él. Luego se enteran de que estaba detenido en una comisaría que se llama El Penalito", amplió.

Mendocino preso en El Salvador Alejo Arias.jpg El mendocino detenido en El Salvador, Alejo Arias, junto a Sandra Gónzalez, su madre.

Sánchez contó que tiene una imagen de Alejo que no la pueden publicar justamente por una cuestión de seguridad y porque se lo pidieron sus defensores. Pero no nada más que eso. "Yo no he escuchado la voz de mi hijo hace un año", aseguró.

"La abogada, en su momento, nos explicó que quedaban todos adentro por seis meses en investigación. Eso ya se cumplió en enero de este año. Llegó ahora enero del 2024 y el juez dijo que no hay audiencia hasta dentro de seis meses más. O sea, se sigue prorrogando. Y ahora nos dijeron que hasta 2025 no va a haber audiencias", detalló.

"Es lo peor no saber cómo está tu hijo. No sentirlo, no escucharlo. Que me diga 'mami, estoy bien, quédense tranquilos'. No hay ratito de mi vida que no piense en él y se lo encomiendo al Señor", relató González, quien explicó que logró tener contención en la Iglesia Evangélica.