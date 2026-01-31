El objeto que se inventó hace 900 años para esconder  expresiones faciales de los jueces: hoy tiene otro uso

Hoy son un accesorio de moda indispensable, pero pocos saben que los lentes de sol no nacieron como un elemento estético ni como protección contra el sol. Su origen es mucho más antiguo y sorprendente, ya que fueron creados hace aproximadamente 900 años con un propósito muy particular.
Según registros históricos, los primeros anteojos oscuros se usaron para ocultar las expresiones faciales de los jueces, evitando que los acusados pudieran interpretar sus emociones o decisiones antes del veredicto.
Un invento con un origen inesperado
Aunque en la actualidad los lentes de sol se asocian con el verano, el estilo o la protección ocular, su primera función fue completamente diferente. Los antecedentes más antiguos se remontan a la China del siglo XII, donde se utilizaban piezas de cuarzo ahumado como una especie de lente oscura.
Estos objetos rudimentarios no servían para mejorar la visión, sino para algo más simbólico: mantener el rostro neutral. En los tribunales de la antigua China, los jueces debían transmitir autoridad e imparcialidad absoluta. Para lograrlo, utilizaban lentes oscuros con el fin de ocultar sus gestos, evitar mostrar emociones, impedir que los acusados leyeran su mirada y mantener el misterio sobre el fallo. De esta manera, se reforzaba la idea de que la justicia debía ser objetiva y distante.
Los primeros lentes de sol de la historia
Se cree que los lentes de sol surgieron hace más de 10.000 años, creados por el pueblo inuit, que habitaba regiones del Ártico y Norteamérica.
Estaban hechos de cuarzo ahumado, cristales oscuros pulidos y materiales naturales disponibles en la época. No bloqueaban los rayos UV como los actuales, pero cumplían perfectamente su misión: oscurecer los ojos y esconder expresiones.
Gracias al aumento de los intercambios culturales y comerciales entre Asia y Europa, se comenzaron a combinar técnicas chinas e italianas. De esa unión surgieron los primeros lentes graduados oscuros que evolucionaron y comenzaron a cumplir otras funciones. Años más tarde, se popularizaron versiones para proteger los ojos de la luz intensa, especialmente en regiones con nieve o reflejos fuertes.
Recién en la década de 1750 aparecieron los anteojos que se consideran los primeros lentes de sol "modernos". Por eso, luego Hollywood los transformó en un símbolo de glamour y misterio, donde las estrellas los usaban para evitar ser reconocidas, protegerse de flashes y proyectar una imagen elegante. Así, pasaron de ser un objeto judicial a un accesorio cultural de acceso global.