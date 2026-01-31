El objeto que se inventó hace 900 años para esconder  expresiones faciales de los jueces: hoy tiene otro uso

lentes de sol antiguos Anteojos primitivos fabricados con marfil de morsa o caracoles y pequeños agujeros.

Estos objetos rudimentarios no servían para mejorar la visión, sino para algo más simbólico: mantener el rostro neutral. En los tribunales de la antigua China, los jueces debían transmitir autoridad e imparcialidad absoluta. Para lograrlo, utilizaban lentes oscuros con el fin de ocultar sus gestos, evitar mostrar emociones, impedir que los acusados leyeran su mirada y mantener el misterio sobre el fallo. De esta manera, se reforzaba la idea de que la justicia debía ser objetiva y distante.

Los primeros lentes de sol de la historia

Se cree que los lentes de sol surgieron hace más de 10.000 años, creados por el pueblo inuit, que habitaba regiones del Ártico y Norteamérica.

lentes de sol Lentes de sol modernos.

Estaban hechos de cuarzo ahumado, cristales oscuros pulidos y materiales naturales disponibles en la época. No bloqueaban los rayos UV como los actuales, pero cumplían perfectamente su misión: oscurecer los ojos y esconder expresiones.

Gracias al aumento de los intercambios culturales y comerciales entre Asia y Europa, se comenzaron a combinar técnicas chinas e italianas. De esa unión surgieron los primeros lentes graduados oscuros que evolucionaron y comenzaron a cumplir otras funciones. Años más tarde, se popularizaron versiones para proteger los ojos de la luz intensa, especialmente en regiones con nieve o reflejos fuertes.

Recién en la década de 1750 aparecieron los anteojos que se consideran los primeros lentes de sol "modernos". Por eso, luego Hollywood los transformó en un símbolo de glamour y misterio, donde las estrellas los usaban para evitar ser reconocidas, protegerse de flashes y proyectar una imagen elegante. Así, pasaron de ser un objeto judicial a un accesorio cultural de acceso global.