El Mundial Sub 20 dejó al sector turístico de Mendoza casi 2 millones de dólares.

Hinchas de 12 países llegaron a Mendoza para alentar a sus selecciones.

Por su parte, Santiago Alsina, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de Mendoza, explicó a Diario UNO que el evento deportivo trajo a la provincia alrededor de 400 personas que se hospedaron en hoteles de alta categoría y generaron cerca de 4.000 noches de alojamiento.

Mendoza albergó a ocho delegaciones que jugaron tres partidos de primera fase en la provincia y se alojaron por 14 noches, más cuatro equipos que rondaron las cinco noches promedio, sumado a la comitiva de FIFA, el cuerpo de árbitros y scouters (cazadores de talentos que ven figuras para sus clubes) Fueron elegidos los cuatro hoteles 5 estrellas que tiene la provincia, Sheraton, Hotel & Casino Cóndor de los Andes, Diplomatic y Park Hyatt y dos de 4 estrellas, Hotel NH Mendoza Cordillera y Mod Hotels.



"La FIFA se ha llevado una excelente impresión tanto del aporte y la gestión pública como de los servicios de los hoteles de Mendoza. Todas las delegaciones han felicitado a los hoteles por el nivel de servicio y la profesionalidad", dijo Santiago Alsina.

El presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo añadió que se cumplió con el impacto de ventas que habían planificado y fue un gran beneficio para el hospedaje de alta categoría, en tanto el Mundial Sub 20 no generó impacto en la llegada de turistas ni en la venta de alojamiento de una, dos y tres estrellas.

Las delegaciones de los equipos que jugaron en Mendoza junto al los integrantes de FIFA y árbitros generaron 4.000 noches de alojamiento.

Mendoza se posiciona como marca a nivel internacional

Santiago Alsina destacó que los eventos deportivos que está apoyando el gobierno provincial hacen un buen aporte en materia turística y de posicionamiento de la marca Mendoza a nivel nacional e internacional.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Arturo González, remarcó que apoyan absolutamente la política de Mendoza de traer eventos deportivos tanto nacionales como internacionales porque eso no sólo ayuda en la ocupación de la hotelería sino que también le da un posicionamiento a la provincia a nivel global. "Hay una promoción indirecta del destino que sirve muchísimo y es prácticamente sin cargo", añadió.

Marcelo Montenegro, presidente del EMETUR, también resaltó como importante la visibilización de Mendoza en más de 100 países en los que fueron televisados los partidos que se jugaron en el Malvinas Argentinas. Añadió que el impacto del posicionamiento de la marca en esos mercados emisores es muy positivo a nivel monetario porque significaría mucho dinero si la provincia tuviera que promocionarse con publicidad en tantos lugares.

Los partidos del Mundial Sub 20 disputados en el estadio Malvinas Argentinas se televisaron en más de 100 países del mundo.

La provincia no tuvo ninguna queja o sugerencia por parte de la FIFA en cuanto a los hoteles y lo ven como un punto a favor. "Mendoza no ha sido elegida solamente por la infraestructura del estadio mundialista, que está en perfectas condiciones, sino por todas las bondades o atractivos turísticos que tiene, los ejes urbanos gastronómicos, la limpieza de su ciudad, el parque majestuoso donde está el estadio, la infraestructura hotelera, porque exceptuando CABA, no hay otro destino en el país que tenga la plaza hotelera que tiene Mendoza en cuatro y cinco estrellas", explicó Montenegro.

El titular del EMETUR contó que están haciendo un trabajo transversal con otras áreas del gobierno para fijar una agenda deportiva que contribuya a romper la estacionalidad del flujo turístico. Destacó que hoy Mendoza es un destino que recibe gente todo el año por los recitales y eventos como el Premier Padel, el partido de Los Pumas vs All Blacks o las maratones.



Mayo de 2023, récord de turistas en Mendoza

Marcelo Montenegro, presidente del EMETUR, encaró un balance y comentó que vamos a terminar mayo como un mes histórico, con alrededor de un 30% más que años anteriores. La provincia recibió casi 360.000 turistas, unos 80 mil más que en 2022. El funcionario lo atribuyó en parte al Mundial Sub 20, pero fundamentalmente a los dos fines de semana largos y al Programa PreViaje.

A su turno, Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, dijo que históricamente mayo y junio son dos meses de temporada muy baja y esta ocasión ha sido atípico.

"Tuvimos un excelente fin de semana largo, donde se superó el 90% de ocupación en el Gran Mendoza y un 85% a nivel provincial. Además, estamos cerrando el mes con un Congreso Internacional de Cardiología que también ha traccionado muchísimo, de manera que todo el mes de mayo ha sido muy bueno", cerró.