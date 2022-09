El mendocino que corrió hacia Messi reveló el motivo por el que se coló en la cancha

Kenneth Leiva 2.jpg Leiva sacado, a segundos de haberse acercado a su ídolo.

En las siguientes imágenes puede verse el video que grabó el muchacho y la forma en que lo tomaron las otras cámaras. Casi inmediatamente, Leiva compartió estos registros en sus redes sociales:

"Esperé a que se despejara y arranqué hacia Messi"

El entrevistado aseguró durante una entrevista con Canal 7 que hasta hace muy poco entrenó en el equipo de la quinta de Huracán Las Heras. De hecho, en la grabación se lo ve con una camiseta de ese equipo.

Kenneth Leiva Huracán Las Heras.jpg Kenneth Leiva jugó en las inferiores de Huracán Las Heras.

"Y yo venía jodiendo con que me iba a meter a la cancha. Entonces cuando empezó el segundo tiempo un amigo me dijo: '¿Y? ¿No dijiste que lo ibas a hacer? Hacelo ahora, que justo está Messi'. Bajé del segundo piso del estadio, donde estábamos, esperé a que se despejara y arranqué", dijo.

Como se ve en las filmaciones, Kenneth alcanzó a acercarse al 10 de la Selección, aunque pocos segundos después aparecieron agentes de seguridad para reducirlo y llevarlo aparte. Todo quedó registrado en el celular de Leiva.

"Pensé que iba a ir preso o algo así, pero no. Me llevaron a un cuarto, me sentaron y me hicieron un interrogatorio. Me pidieron los documentos, me sacaron el celular, me preguntaron de dónde venía y qué hacía ahí", recapituló el lasherino, que en realidad nació en EE.UU. pero pasó gran parte de su vida en Mendoza.

Cuando Kenneth salió del estadio, volvió a encontrarse con sus preocupados amigos, que seguramente serán más cautos con los desafíos que le proponen de aquí en más. Trascendió que antes de que terminara el partido, una tía del pibe se las arregló para agarrar una pelota que cayó en la tribuna y se la llevó a su casa.

Aquí, el video que grabó la chica:

Y a continuación, la entrevista completa que Kenneth Leiva le dio a Canal 7:

