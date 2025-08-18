El mejor del mundo: dónde conseguir y cuánto cuesta el alfajor blanco con nueces súper premiado

Este alfajor, elaborado en la bellísima región de Chubut, Patagonia Argentina, se destacó nuevamente por su sabor, calidad y originalidad, consolidando su lugar entre los mejores del país y del mundo.

Cuánto cuesta el alfajor blanco con nueces de Chacra Los Retamos

El alfajor de nuez de Chacra Los Retamos, elegido como el mejor del mundo el pasado fin de semana, tiene un valor de $3.800 la unidad y se consigue a través de la tienda online de la empresa. Se pueden encontrar también en el sitio otras especialidades, como el alfajor Zen, ganador en la categoría saludable, que se vende a $6.000.

Chacra Los Retamos, al obtener este nuevo reconocimiento, ubica a la Patagonia Argentina en un lugar de privilegio en el contexto mundial. En ese sentido, la tradición argentina por el alfajor se mantiene viva y sigue sorprendiendo al mundo por su creatividad, calidad y sabor único.

El Campeonato Mundial del Alfajor, un evento único para los amantes de lo dulce

El Campeonato Mundial del Alfajor 2025 se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Pabellón 6 de Costa Salguero, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Mundial alfajor el mejor

Durante el evento, realizado durante el pasado fin de semana, entre el 15 y el 17 de agosto, más de 120 expositores de Argentina y otros diez países del mundo ofrecen sus nobles productos, degustaciones, charlas, clases, espectáculos en vivo y actividades familiares, como catas a ciegas y lógicamente, la venta directa de sus productos, alfajores de distintas variedades, gustos y precios.

Duran el último día del evento se define cuál es el Mejor Alfajor del Mundo 2025. Ese momento reúne la expectativa de productores, jurados y fanáticos, marcando el cierre de tres jornadas que se caracterizaron por la gran concurrencia que disfrutó degustaciones, innovaciones y celebraciones del clásico dulce argentino.