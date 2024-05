El lujoso whisky Aberfeldy ya vende en Escocia su versión añejada en barricas de Malbec mendocino

►TE PUEDE INTERESAR: El conde Patrick d'Aulan abrió un sofisticado restaurante con aire francés en su bodega de Luján

Julián Gómez Finca Ambrosía (10).jpeg Alberfeldy el whisky que tiene un acabo con Malbec mendocino. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

Detrás de esta original mezcla se encuentran Stephanie Macleod, directora de de mezclas de whisky escocés para Bacardi y Daniel Pi el enólogo de Ambrosía.

"El contacto se dio hace algunos años, cuando uno de los dueños de finca Ambrosía, John Patterson, que es escocés le hizo llegar muestras de nuestros Malbecs a McClough. Todo esto se dio en un momento en el que ellos estaban buscando barricas de vino. Finalmente, optaron por nuestro vino Viña Única Malbec, que es el más venido", relató a UNO Julián Gómez el gerente General Finca Ambrosía, en Gualtallary, Valle de Uco, Tupungato.

Julián Gómez Finca Ambrosía (11).jpeg Julián Gómez, gerente general de Bodega Ambrosía. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

"Estamos muy contentos con este proyecto. Es la primera vez que un whisky que fue madurado en barricas de vino se devela de qué bodega provenían. Representa mucho esta promoción en Escocia y en el mundo para nuestra industria madre", destacó.

Hace tres años se enviaron a Escocia 50 barricas de roble francés de 225 litros, que fueron usadas durante 5 años para añejar al Malbec Viña Única. Desde Mendoza parte de la personalidad de esta bebida llega a los paladares más exigentes de whisky en una unión creativa, tal como lo pensó una de las mujeres más premiadas en el rubro, como es Stephanie Macleod.

Mcleod tiene un gran reconocimiento como Maestra Mezcladora. En 2023 se consagró en el Concurso Internacional de Whisky (IWC). Marcó un hito en el 2019 cuando se convirtió en la primera mujer en quedarse con esta distinción.

Stephanie Macleod, Maestra de Mezclas de Wisky y creadora de Alberfredy con Malbec de Ambrosía.jpg Stephanie Macleod, Maestra Mezcladora y creadora de Alberfeldy.

La presentación de Alberfeldy se realizó en Escocia donde viajaron especialmente desde finca Ambrosía para este evento. Gómez detalló que se convocó a la prensa especializada para dar a conocer esta comunión entre el Malbec argentino y el whisky de ese país. En la cena se ofreció un menú de pasos con vinos de la firma mendocina y se cerró la noche con este destilado con 21 años de maduración.

Aberfeldy-21-Malbec-Cask-finca-Ambrosia-1024x632.jpg Presentación internacional del whisky Alberfeldy.

Las reseñas de los especialistas en whisky hablan de una experiencia única en el paladar y del aporte a su carácter de las barricas que quedaron con un sello mendocino.

"Este lanzamiento no fue solo una oportunidad para nosotros, los escritores de whisky, de aprender más sobre el vino previamente en la barrica. Pero también para los fabricantes de bebidas. Pudimos beber el vino junto con el whisky. Pudimos hablar directamente con los enólogos. Por toda la importancia que la industria del whisky otorga al impacto que tienen las barricas en el sabor, de repente te das cuenta de que es raro saber tanto sobre una barrica. Apostaría, dada la gratificación que cada uno encontró en la experiencia, que esta no será la última vez que Finca Ambrosía y Aberfeldy trabajen juntos", opinó Adam O' Connell para el blog Master of Malt.

Julián Gómez Finca Ambrosía (9).jpeg Alberfeldy todavía no se comercializa en Argentina y se espera un próximo lanzamiento. Foto: Nicolás Rios / Diario Uno

La Bodega Ambrosía de Mendoza se coló en el mundo del wisky

La Bodega Ambrosía se emplaza en una de las zonas vitivinícolas más importantes de Mendoza, en el Valle de Uco, con suelos de características especiales y un clima acorde para la producción de sus vinos.

Sus prácticas son orgánicas y se dedican especialmente a observar los ciclos lunares para una cosecha con características únicas.

Viña Única Malbec responsable del acabado final de whisky es definido como "la búsqueda constante de nuestro enólogo por la identidad y el uso armónico del roble". La botella se cotiza en el mercado a $15.000 y se comercializan en todo el mundo.

