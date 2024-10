El intendente de Ciudad anunció un plan para revitalizar las galerías y paseos con fondos municipales

La puesta en valor de las galerías es un objetivo que el municipio viene persiguiendo desde hace algún tiempo, cuando se otorgaron beneficios de descuentos en tasas municipales para quienes quisieran instalar su emprendimiento comercial en las galerías. Así y todo, el deterioro de estos lugares implica darle un nuevo empuje al sector.

galería piazza interior.jpg La galería Piazza, otro sitio emblemático del Centro, pero que ha caído poco a poco en decadencia.

De cuánto es el beneficio para recomponer estos paseos

La suma máxima a otorgar por establecimiento comercial será del 60% del monto de la inversión a realizar, con un límite de $3.000.000. El máximo a otorgar por consorcio será del 80% del monto de la inversión a realizar, con un límite de $5.000.000.

En cuanto al ANR, este se otorgará previa postulación con presentación del proyecto de remodelación y posterior aprobación por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, en dos desembolsos. El primero será del sesenta por ciento (60%) del ANR aprobado. El segundo será del cuarenta por ciento (40%) restante del ANR aprobado, una vez verificado el cumplimiento del primer hito del proyecto de inversión, presentadas las evidencias de las mejoras realizadas y/o adquisiciones efectuadas, y concluida la Inspección y aprobación final por parte del municipio.

Para qué puede invertirse el dinero

Se busca que se puedan mejorar los espacios comunes de visita de potenciales clientes e invertir en mejoras de infraestructura, fachada, vidrieras y cartelería.

Es importante a tener en cuenta que con el aporte no reembolsable no se puede pagar sueldos, realizar gastos corrientes, adquirir bienes de consumo, bienes inmuebles, rodados, stock para venta de bienes y servicios, deudas impositivas, financieras o pago de servicios, refinanciación de pasivos o inversiones, erogaciones o gastos realizados con anterioridad a la presentación a la convocatoria, o ningún otro propósito no contemplado en el objeto de la presente.

Comercios Centro de Mendoza Galeria Tonsa(15).jpeg La galería Tonsa, otro sitio deteriorado en el centro de la Ciudad Foto: Cristián Lozano /Diario UNO

Quiénes pueden participar de este beneficio

La propuesta está pensada para titulares de establecimientos comerciales habilitados en galerías, paseos y complejos comerciales de la Ciudad, y también en aquellos consorcios en donde se desarrolle actividad comercial.

Los que pueden sumarse son comerciantes monotributistas o responsables inscriptos que operen en galerías comerciales. También está pensado para los consorcios de galerías que presenten un proyecto conjunto de mejora integral de los espacios comunes y de los locales comerciales.

Condiciones y fecha de inscripción

Los interesados deberán presentar presupuesto, cronograma de actividades y la documentación solicitada.

El proceso de solicitud consta de los siguientes pasos:

Revisión de bases y condiciones: acceder a la web del municipio para conocer los detalles y verificar los requisitos.

acceder a la web del municipio para conocer los detalles y verificar los requisitos. Presentación de proyectos: completar los formularios correspondientes y adjuntar la documentación.

completar los formularios correspondientes y adjuntar la documentación. Evaluación y desembolso: la municipalidad evaluará los proyectos y, una vez aprobados, los beneficiarios recibirán el primer desembolso para la ejecución del plan.

Los interesados deberán leer las bases y condiciones, y completar el formulario de presentación del proyecto con la documentación e información solicitada en los anexos. Se deberá enviar la solicitud con todos los formularios, documentación y declaraciones juradas al correo electrónico [email protected].

Fecha límite de envío de solicitudes: 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el máximo presupuestario previsto para el programa: $150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), o lo que ocurra primero.

Para mayor información, comunicarse con la secretaría de Desarrollo Económico: 2615117264.