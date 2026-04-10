El impactante pueblo argentino que es ideal para una escapada el próximo fin de semana largo

Un buen descanso en algún hermoso lugar sigue estando al tope de los deseos de los argentinos. Ya sea en familia, con amigos o en soledad, conocer un pueblo y disfrutar de su cultura, naturaleza y gastronomía Siempre es un gran plan. Y con vistas al próximo fin de semana largo, te contamos todo sobre un lugar impactante.
Está ubicado en la Patagonia, se llama Lago Puelo y se consolida como uno de los destinos más elegidos para escapadas. Este pequeño pueblo del noroeste de Chubut cuenta con poco más de 10.000 habitantes y se destaca por su entorno natural y su tranquilidad.
La localidad se encuentra dentro del Parque Nacional Lago Puelo, una reserva creada en 1971 que protege una superficie de 27.600 hectáreas. Se caracteriza por ser una zona de transición ecológica entre el bosque andino patagónico y la selva valdiviana. Los especialistas destacan que algunas plantas del lugar presentan adaptaciones genéticas particulares, lo que lo convierte en un verdadero “laboratorio natural”.
Qué ofrece Lago Puelo, un pueblo argentino destacado en el mundo
El ecosistema de Lago Puelo también alberga especies de gran valor científico. En 1999, investigadores identificaron en la zona a la ranita verde dorada, un anfibio nocturno y terrestre único en el mundo, presente en los bosques subantárticos de Argentina y Chile.
Además, el parque es hogar de más de 150 especies de aves y mamíferos como zorros, pudúes y gatos monteses, lo que lo convierte en un punto destacado para la observación de fauna.
Lago Puelo ofrece múltiples opciones para quienes buscan contacto con la naturaleza. Entre las actividades más elegidas se encuentran el senderismo, las cabalgatas y la pesca.
Uno de los recorridos más destacados es el Sendero a Los Hitos, que permite acceder a vistas panorámicas cercanas a la frontera con Chile. El entorno, con calles tranquilas y paisajes de montaña junto al lago, invita tanto al descanso como a la aventura.
Cómo llegar a Lago Puelo
El acceso más habitual es desde San Carlos de Bariloche. Desde allí, se puede viajar en micro hasta El Bolsón y luego completar el trayecto final de 15 kilómetros en colectivo o taxi.
También existe la opción de alquilar un vehículo o contratar traslados privados para recorrer la zona con mayor flexibilidad.
Con su combinación de biodiversidad, paisajes y tranquilidad, Lago Puelo se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan desconectarse y explorar la Patagonia argentina.
Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina
El próximo fin de semana largo en Argentina es el viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, lo que generará para miles de personas un descanso de tres días junto al sábado 2 y domingo.