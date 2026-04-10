El impactante pueblo argentino que es ideal para una escapada el próximo fin de semana largo

Qué ofrece Lago Puelo, un pueblo argentino destacado en el mundo

El ecosistema de Lago Puelo también alberga especies de gran valor científico. En 1999, investigadores identificaron en la zona a la ranita verde dorada, un anfibio nocturno y terrestre único en el mundo, presente en los bosques subantárticos de Argentina y Chile.

lago puelo Panorámica de Lago Puelo, una belleza. Foto: gentileza

Además, el parque es hogar de más de 150 especies de aves y mamíferos como zorros, pudúes y gatos monteses, lo que lo convierte en un punto destacado para la observación de fauna.

Lago Puelo ofrece múltiples opciones para quienes buscan contacto con la naturaleza. Entre las actividades más elegidas se encuentran el senderismo, las cabalgatas y la pesca.

Uno de los recorridos más destacados es el Sendero a Los Hitos, que permite acceder a vistas panorámicas cercanas a la frontera con Chile. El entorno, con calles tranquilas y paisajes de montaña junto al lago, invita tanto al descanso como a la aventura.

Cómo llegar a Lago Puelo

El acceso más habitual es desde San Carlos de Bariloche. Desde allí, se puede viajar en micro hasta El Bolsón y luego completar el trayecto final de 15 kilómetros en colectivo o taxi.

lago puelo 2 Lago Puelo, un pueblo en el que viven menos de 10.000 personas y con una naturaleza única. Foto: gentileza

También existe la opción de alquilar un vehículo o contratar traslados privados para recorrer la zona con mayor flexibilidad.

Con su combinación de biodiversidad, paisajes y tranquilidad, Lago Puelo se posiciona como una alternativa atractiva para quienes buscan desconectarse y explorar la Patagonia argentina.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo fin de semana largo en Argentina es el viernes 1 de mayo, en conmemoración del Día del Trabajador, lo que generará para miles de personas un descanso de tres días junto al sábado 2 y domingo.