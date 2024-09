El esponjoso budín nube de limón sin TACC y bajo en carbohidratos perfecto para hacer en simples pasos

►TE PUEDE INTERESAR: Galletas de chocolate sin TACC, la mejor receta deliciosa como de panadería

Es muy importante que sepas que antes de preparar cualquier tipo de receta sin TACC limpies muy bien la zona donde vas a trabajar, para evitar cualquier tipo de contaminación con el gluten.

Una vez que el sitio donde preparas tu budín nube de limón sin TACC ni azúcar este correctamente limpio, es hora de poner manos a la obra.

La deliciosa receta de este superbudín la compartió Sofía Rodríguez, nutricionista en su cuenta de Instagram @metodo_keto.dietas

Para este budín sin TACC necesitas:

Para la mousse de tu budín sin TACC (opcional):

Para la preparación de la mousse:

