El equipo de El Siete cumplió el último tramo antes de llegar al Aconcagua

Embed

"No estamos solos, sé que hay todo un canal detrás nuestro, un montón de gente que no come para seguir las transmisiones, lo valoramos muchísimo, y si nos dan un empujoncito más vamos a intentar llegar", expresó Gerardo Tejeda, camarógrafo y realizador de contenidos de El Siete.

Tejeda reveló, llorando, que "es la primera vez en mi vida que meto mis manos debajo de las axilas de una persona, de mi guía, por estaban heladas, y fue una experiencia que se la voy a agradecer toda la vida".

El Aconcagua: objetivo (casi) cumplido

Por su parte, el doctor Rogé destacó que "por ser el octavo día de ingreso al Parque (Aconcagua), estar acá hoy, sin síntomas fuertes, es una felicidad".

Por supuesto que reconoció que el equipo cumbre se siente cansado, "estamos extenuados y muertos de frío, tuvimos una subida muy larga, con mucho viento" que duró 3 horas y dejó atrás el campamento Nido de Cóndores donde pasaron el fin de semana.

"Dios quiera mañana (por este martes) se alineen los planetas y sea nuestro día", se animó a pronosticar Rogé mientras señaló para los televidentes y seguidores en redes de El Siete esa cumbre colorada que este martes 24 buscan conquistar: el Aconcagua. Las vistas de la Cordillera de los Andes no dejaron de deslumbrar a la audiencia que envió mensajes de aliento y felicitaciones al equipo andinista.

Equipo cumbre de El Siete en el Aconcagua.jpeg Los paisajes que regala el ascenso al Aconcagua emocionan al equipo cumbre de El Siete que este lunes llegó al campamento Cólera. Foto: Pablo Betancourt

En esta transmisión en directo, que mantuvo impecable la calidad técnica -en cuanto a imagen y sonido- y tecnológica para la conectividad, el equipo volvió a recordar a sus seres queridos y a la familia de El Siete que les hace llegar las mejores energías para la cumbre.

Pablo Betancourt contó que iban a cenar temprano porque el martes les espera el gran día de esta aventura en plena Cordillera de los Andes. "Vamos a preparar la comida en un ratito porque tenemos que acostarnos temprano, mañana (martes) saldremos tipo 5 de la mañana caminando y para eso a las 3 ya tenemos que despertarnos".

El Siete madrugará para hacer cumbre en el Aconcagua

El realizador de contenidos y experto en andinismo agregó en vivo a El Siete que "a las 4.30 ya tenemos que abandonar las carpas y, bueno, ahí empezará la caminata" de este último trayecto del ascenso al Aconcagua.

"Hemos hecho las cosas bien, hemos podido subir un tanto livianos con la ayuda de los porteadores que han llevado la mayoría de nuestro peso, así que hemos podido preservar un montón de energía y estamos en las mejores condiciones", para hacer cumbre, se entusiasmó Betancourt.

Mientras, el canal mendocino que está haciendo historia con esta cobertura en vivo repasó el trayecto del campamento Nido de Cóndores al campamento Cólera que concretó el equipo de El Siete. Y que el guía Adrián Miranda De María describió como "un esfuerzo muy esperado".

Embed

"No va a ser un buen día mañana en cuanto a lo climatológico, por la tarde va a nevar y estará ventoso y frío como hoy; pero de ahora en adelante es cabeza, armonía y confianza", anticipó el guía sobre el último paso a la cima del Aconcaguaque buscan conseguir este martes 24, al mediodía, en la previa de Navidad.

El camarógrafo de El Siete, emocionado con la experiencia Aconcagua

Gerardo Tejeda, en tanto, ofreció una definición del Aconcagua al decir que "es tan mendocino como nada ni nadie en el mundo" y prometió que en esta travesía "lo vamos a cuidar, a proteger de la suciedad, su ambiente tan limpio y puro, estamos orgullosos de eso también".

Y advirtió que "acá la ansiedad no va, tenés que manejar el ritmo y los tiempos de la montaña, es imposible que te pongas ansioso".

Equipo cumbre de El Siete en el campamento Colera antes de la cima del Aconcagua 1.jpeg Pablo Betancourt, Ignacio Rogé, Gerardo Tejeda y Adrián Miranda De María, felices al llegar al campamento Cólera del Aconcagua. Foto: Gentileza Pablo Betancourt

En su debut como andinista, Tejeda cerró con una reflexión: "La montaña te enseña a vivir el hoy, hoy estamos felices porque Canal 7 Mendoza, El Siete, por primera vez transmite desde este campamento Cólera, como lo ha hecho en el resto de los campamentos, mostrando que Aconcagua está vivo".