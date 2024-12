Video: rescataron a una estadounidense en el Aconcagua por un edema pulmonar

Embed

El parte de salud hasta el momento se desconoce, pero según versiones de andinistas que están escalando el Aconcagua, la chica -que fue atendida por el médico Rodrigo Dupplesis- se encontraría fuera de peligro.

El Siete mostró otra situación de riesgo en el Aconcagua

Fueron horas complicadas en una noche con alteraciones en el descanso para el equipo de "Aconcagua, crónicas de la cumbre", debido a esta situación de la joven con problemas de salud. En el campamento Nido de Cóndores todos los andinistas se unieron en solidaridad para tratar de ayudar a la estadounidense.

Más aún, el médico especialista en montañismo, Ignacio Rogé, quien forma parte del equipo del canal mendocino que está a poco de conquistar la cumbre del Aconcagua. Y advirtió otra situación de riesgo para la paz del lugar.

La noche del domingo, el doctor Rogé mostraba a la audiencia de El Siete unas linternas a lo lejos, en medio de la Cordillera de los Andes.

"Vemos un gran acarreo a esta hora de la noche, algo que no es normal, que no tiene que pasar, es una ruta difícil", avisó y deseó que no fuera algo grave lo que llevaba a ese grupo de 8 personas a bajar la cumbre del campamento Cólera a Nido de Cóndores, en el Aconcagua.

Dejando atrás estos momentos de tensión, el equipo cumbre de El Siete partió cerca del mediodía de este lunes a Cólera, último campamento base antes de lograr la cima anhelada.