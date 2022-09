El empresario mendocino Guerrini desmintió versiones sobre competencia desleal en el mercado de neumáticos

Guerrini es el titular de la firma identificada con su propio nombre cuya sede principal está en Godoy Cruz y no es la primera vez que da la cara para aclarar y/o desmentir situaciones relacionadas con el desenvolvimiento de su empresa, que tiene 32 años de antigüedad.

Entrevistado en Radio Nihuil, el reconocido empresario mendocino comenzó diciendo que "nuestro training con Aduana y con AFIP es permanente. Nuestra empresa es monitoreada todo el tiempo. Ahora mismo (por este martes) está siendo inspeccionada por esos dos organismos en nuestro depósito de Buenos Aires. Están haciendo revisión y conteo de mercaderías y nosotros los atendemos como corresponde".

"Las noticias que circulan son tendenciosas y falaces", afirmó enseguida, molesto por las publicaciones de las que se hizo eco incluso la agencia estatal de noticias Télam.

Ningún vínculo con el sindicato de los trabajadores del neumático

Guerrini aseguró: "No tenemos ningún vínculo con el sindicato de la industrial del neumático (SUTNA). No hay forma de que podamos tenerlo cuando toda la vida nuestros empleados han estado bajo el régimen del empleado de comercio. Eso de que tenemos relación es algo que sólo puede ser una fantasía de alguien con cierto grado de perversidad".

La declaración precedente se relaciona con la medida de fuerza que lleva adelante ese gremio que afecta a las tres grandes empresas nacionales que proveen neumáticos, entre las que no está precisamente Guerrini. Ese paro, que afecta a 5.000 trabajadores ha provocado desabastecimiento en todo el país y sobre esto Guerrini insistió: "Vincularnos a nosotros con esto es una falacia, algo verdaderamente depravado. No sé si el que ha hecho circular esta versión es el Gobierno".

¿Abuso de cautelares para importar neumáticos?

Respecto del posible abuso de medidas cautelares a las que apeló Guerrini para importar neumáticos por U$S157 millones en dos años, el empresario local explicó, sin desmentir esa especie: "Nuestra empresa tiene una estrategia. Desde 2014 cuando Guillermo Moreno era secretario de Comercio de la Nación, para poder trabajar y desarrolla una actividad de 32 años dedicados a la importación, tuvimos que recurrir a la Justicia. Tal vez se me acusa de que recurra mucho a la Justicia. ¿Y cuál es lo malo?. Es insólita la demanda penal de la que se habla. Es un absurdo".

El hombre de negocios amplió el concepto: "En un contexto de escasez de productos provocada por las medidas del Gobierno, en un mercado absolutamente oligopólico con limitaciones de todo tipo para las importaciones, desde lo arancelario hasta las medidas restrictivas y arbitrarias del Banco Central de la República Argentina, es insólito que nos asedien a nosotros.".

"Desde nuestro minúsculo lugar -continuó- contribuimos a que la escasez sea un tanto menor. Los usuarios tienen que destinar un tiempo ilimitado para conseguir sus productos y culpa de esa escasez deben pagar precios más exorbitantes que los que tienen los neumáticos en la Argentina. ¿Qué está mal de lo que hacemos nosotros?"

Respecto de quién estaría intentando perjudicar a la firma mendocina, respondió: "Desconozco de dónde viene. Hay presunciones que es quien dirige a la Aduana porque se habla de 700 empresas monitoreadas, usina de cautelares, alquiler de cautelares... Nuestra empresa hace 32 años que se dedica a la importación y tiene una foja de servicios intachable, sin una sola instancia judicial de la Aduana Argentina, que no es la aduana de este gobierno, sino la aduana de todos, de los últimos 40 años".

Los sobreprecios de los neumáticos

Guerrini recordó que hace un tiempo la Secretaría de Comercio les hizo una intimación por supuestos sobreprecios. Y sobre esto dijo que "quedó en la nada, como todas las acciones absurdas y sin sentido. Además, reitero, nuestra empresa tiene una minúscula participación en el mercado. No es formadora de precios. En Argentina hay tres grandes firmas que son Fate, Pirelli y Bridgestone, que manejan entre el 90% y el 85% del mercado nacional. Ellos son los formadores de precios".

"Esas tres grandes empresas son las que ostentan un manejo oligopólico y establecen los niveles de los precios. Aquí, modestamente, lo único que hacemos es estar por debajo de los precios de ellos. Repito: no somos formadores de precios. No se entiende que nos quieran endilgar algún tipo de responsabilidad en la política de preciso. Jamás alguien que tiene una participación en el mercado del 3% o 4% puede ser el que establece los precios" "Esas tres grandes empresas son las que ostentan un manejo oligopólico y establecen los niveles de los precios. Aquí, modestamente, lo único que hacemos es estar por debajo de los precios de ellos. Repito: no somos formadores de precios. No se entiende que nos quieran endilgar algún tipo de responsabilidad en la política de preciso. Jamás alguien que tiene una participación en el mercado del 3% o 4% puede ser el que establece los precios"

El futuro de la provisión de neumáticos

Para Guerrini "el panorama es incierto. No sé si van a tener éxito en reprimirnos a nosotros que tenemos una minúscula participación en el mercado. Sí, entiendo que por más que el conflicto se extienda desabastecimiento total no va a haber. Lo que ocurrirá es que disminuirá la oferta".

Y sumó: "El futuro depende de las acciones del Gobierno. Si permitiese una competencia genuina y trasparente no tendríamos el neumático más caro del mundo. El neumático no es caro por casualidad. Es caso porque tiene el arancel más alto que permite la Organización Mundial de Comercio, que es el 35%, porque nos hacen pagar doble IVA, porque nos hacen pagar anticipado el Impuesto a las Ganancias y porque tenemos los puertos más caros del mundo. Es demencial. El gobierno anterior prometió que iba a bajar loas aranceles y no lo hizo y el actual tampoco".

