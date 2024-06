La sentadilla con pared, también conocida como wall sit, es un ejercicio simple en apariencia pero que requiere cierta técnica. A continuación, te explicamos paso a paso cómo realizarlo correctamente:

El wall squat es un excelente ejercicio para principiantes. Solo necesitas una pared estable y puedes mantener la posición durante un tiempo en lugar de contar repeticiones.

Embed - How To Do A WALL SQUAT | Exercise Demonstration Video and Guide