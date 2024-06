El dueño de Zapata Goma se reunió con Vargas Arizu tras el incendio que causó pérdidas millonarias

►TE PUEDE INTERESAR: Detuvieron a una presunta pirómana de 65 años por el incendio en Zapata Goma

incendio en mendoza vicente zapata zapata gomas 10.jpg El fuego consumió por completo el depósito de calle Vicente Zapata 432, de Capital, y las pérdidas fueron totales.

Uno de los hijos del empresario se reunió con Vargas Arizu para tener conocimiento detallado de los elementos que perdieron, especialmente de las máquinas que de no tenerlas no pueden confeccionar diferentes tipo de correas específicas que abastecen varios sectores de la industria.

"Yo no puedo esperar, tengo que tomar medidas en forma rápida porque sino voy a provocar un desabastecimiento rápido", expresó el empresario, quien está preocupado por tener todos los elementos necesarios para trabajar y dar respuesta a todas las empresas que dependen de él.

El después del incendio en Zapata Goma

Todavía deben esperar los peritajes de Bomberos para determinar qué provocó el fuego que consumió por completo uno de los depósitos de la empresa, pero alguna de las sospechas que se manejan no descartan que el fuego se haya iniciado fuera del local.

Por esta sospecha fue que la Policía detuvo a una mujer de 65 años mientras trabajaban para controlar las llamas, ya que la conocen por dormir en las calles, y prender fuego para calentarse en las noches.

También, los pesquisas la conocían por prender fuego bolsas de basura y arrojarlas hacia casas en Guaymallén. Luego de pasar varias horas en la Comisaría 3, fue trasladada al neuropsiquiátrico El Sauce para recibir la atención correspondiente.

►TE PUEDE INTERESAR: Es bombero y empleado de Zapata Goma y coordinó el operativo para apagar el incendio

incendio en mendoza vicente zapata zapata gomas 9.jpg El fuego y especialmente el humo que generó el incendio se vio desde varios puntos del Gran Mendoza. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Beckford destacó el trabajo que hizo Bomberos dentro del lugar, ya que era prácticamente imposible controlarlo por la cantidad de gomas y todo el material inflamable. "En una acción espectacular lo dejaron todo en el local de Zapata 432 y no se extendió a los otros dos locales. Gracias a eso podemos seguir trabajando de forma normal", explicó.

"A las 8.30 ya estaba abierto. Mi hijo y mi hija son los que se encargan de abrir, no les pasó nada y al personal tampoco le pasó nada. Sonó la alarma contra incendios, acudieron con los mata fuegos pero la goma se extingue, no se apaga", recordó Beckford.

Señaló que él no pudo ver las imágenes de las cámaras de seguridad de su comercio debido a que fueron secuestradas rápidamente por la Policía para ser analizadas y detectar si hubo alguna causa externa que originara el fuego.

Además, dijo que ahora está abocado a interiorizarse en todos los sistemas que existen para evitar incendios en comercios como este, y aseguró que colocará lo mejor para evitar que pase algo similar.

Ayuda internacional para Zapata Goma

"Se perdió todo. Hay que comprar en el exterior y esperar que llegue", expresó Luis Beckford sobre las máquinas específicas que se perdieron en el incendio ocurrido el miércoles 12 de junio.

"Si no las puedo recuperar por el costo que tiene hoy, como las tenía aseguradas, las empresas que me proveen me dijeron que me iban a ayudar de todas maneras", destacó el dueño de Zapata Goma y detalló: "La empresa Ammega, que es una multinacional con sede principal en Italia, y nosotros somos sus únicos clientes en todo el país. Además nuestra tradicional representada PIX Transmissions Limited de la India, y del orden nacional todas las empresas".

Con esta maquinaria realiza correas muy específicas para la industria como empresas aceiteras, las máquinas de vino tetra, y también otras que son de uso cotidiano para casi todo lo que nos rodea, desde una cortadora de fiambre, hasta un cajero automático, además de correas para vehículos, aparatos de gimnasios, entre otro cientos de elementos.