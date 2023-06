El dueño de Plastiandino evaluó que podrían reconstruir la fábrica en un año con U$S40 millones

Bianchi se mostró agradecido con los proveedores que manifestaron su voluntad de acostar los plazos de entregas de las maquinarias e inclusive, postergar los pedidos de otras fábricas para que Plastiandino pueda insertar el equipamiento y pueda volver a operar lo más pronto posible. Aseguró que hay que sumarle el tiempo de la obra civil porque hay que reconstruir los edificios porque, si bien hay algunas estructuras que siguen en pie, las paredes están deformadas producto del fuego.

El empresario viajó a Buenos Aires para reunirse este jueves con el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, acompañado por autoridades del municipio de San Rafael y del gobierno de la provincia de Mendoza para coordinar entre los tres niveles un plan de continuidad de la empresa. Bianchi dijo que restablecer la misma planta industrial con las mismas funcionalidades requiere de una inversión de 40 millones de dólares.

plastiandino incendio 2.jpg Hugo Bianchi dijo que para reconstruir Plastiandino se requiere de una inversión de 40 millones de dólares.

El propietario de la fábrica incendiada explicó que uno de los tópicos que se van a discutir es la posibilidad de que Nación autorice el acceso a las divisas y la importación de las maquinarias que todas vienen del exterior. Específicamente pedirá el acceso a la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA) para poder reponer el equipamiento.

"La reunión nos va a aclarar bastante el panorama de cómo podemos trabajar entre provincia, Nación y los recursos que tiene la empresa para poder sostener nuestro equipo de trabajo porque en el caso de avanzar en una reconstrucción, necesitamos de todo el personal calificado que tenemos para poder operar las máquinas", agregó Bianchi al programa Mediodía por radio Nihuil.

Los empleados de Plastiandino cobrarán su sueldo

La empresa tiene 160 trabajadores en relación de dependencia y 50 contratados. El dueño de Plastiadino confirmó que el primero de junio los empleados tendrán depositado su anticipo de sueldo, como sucedía normalmente y la próxima semana cobrarán el resto. "Somos una empresa que estaba sana, ordenada, con todas sus obligaciones bancarias, fiscales, totalmente al día. Tenemos una capacidad para afrontar esto, pero no es infinita. Hay que ordenar muy bien el plan de continuidad para poder preservar los recursos y dar el mayor horizonte a este trabajo y la mayor seguridad de que vamos a poder operar", añadió.

Hugo Bianchi confirmó que existe una posibilidad de poder operar en las instalaciones de otras empresas y es uno de los temas que se va a tratar en su viaje a Buenos Aires, en donde se va a reunir con algunos colegas que le abrieron sus puertas. Sostuvo que los equipos técnicos ya están trabajando para ver las complementariedades que hay para empezar a cumplir con los pedidos que tenían tomados y dar solución a los clientes.

plastiandino incendio 1.jpg Hugo Bianchi confirmó que existe una posibilidad de poder operar en las instalaciones de otras empresas hasta que puedan reconstruir Plastiandino.

"Estamos totalmente enfocados y repartidas las tareas en los cuerpos y equipos que tenemos para poder dar rápida respuesta a estas situaciones. El apoyo que hemos recibido de colegas, de los proveedores, de los clientes nos permiten llevar este camino para mantenernos operativos, que va a ser muy importante dado el tiempo que implica la puesta en marcha de una planta en nuestro San Rafael", agregó.

Las pérdidas fueron totales y todavía no conocen las causas del incendio

El propietario de Plastiandino contó que las pérdidas son totales y no hay una sola máquina que no se haya quemado totalmente. Detalló que la fábrica estaba distribuida en tres grandes naves, que debían estar vinculadas para que los movimientos de los productos no se hicieran a la intemperie. Esa conexión que había, llevó a que la destrucción de la empresa sea total.

Bianchi sostuvo que internamente todavía desconocen las causas del incendio, tanto los peritos de bomberos como el seguro están trabajando en el tema. Puede haber sido originado en un tablero eléctrico y de allí, haberse ido a la nave, que por la antigüedad que tenía, era una estructura de chapa recubierta con espuma de poliuretano, lo que provocó que se expandiera a alta velocidad.

incendio-plastiandino-san rafael-03.jpg El dueño de Plastiandino, Bianchi, sostuvo que internamente todavía desconocen las causas del incendio.

Explicó que tenían una red de incendios que estaba diseñada para combatir en caso que se prefiera fuego alguno de los equipos de la nave. Sin embargo, no estaba contemplada la posibilidad de que el incendio se difundiera por el techo. "Nos dio a la brigada de incendio que tiene la empresa menos de 10 minutos para que hubiera que abandonar porque el estado de propagación, el riesgo y la dimensión que tomó el incendio en el interior de la planta hizo imposible el actuar", añadió.

El empresario contó que cuentan con los seguros que corresponden, en este caso, para el producto de riesgo operativo, que cubre edificio, maquinaria y mercadería, pero la póliza se les vence el 20 de junio y por ende, el monto no estaba actualizado y con la inflación del país, el dinero que les pagarán, será mucho menor que lo que cuesta actualmente.