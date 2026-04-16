El día que un hombre cayó del cielo: en qué parque aterrizó el primer paracaidista de la historia

Pero, para lograr esto, primero tuvo que construirse el parque. Así que en un par de años antes, en 1779 fue inaugurado gracias al primo de Luis XVI rompiendo con el clásico jardín francés e imponiendo una naturaleza más bien inglesa que no tenía puntos extremos específicos si no más bien reunía algunas características: no era ni rígido, ni simétrico. Era romántico y libre.

Ubicado en el distrito 8 de París en Francia y con una superficie de más de 8 hectáreas, tiene columnas corintias y templos inspirados en la antigua Roma, esculturas, estanque con cascada artificial y una réplica de la pirámide egipcia.

parque monceau El parque Monceau es un jardín situado en el distrito octavo de París que ofrece una gran variedad de construcciones; una pirámide egipcia, un minarete, un castillo gótico, un molino de viento holandés, falsas ruinas y ríos.

Bien, luego de creado el parque y puesto en contexto su espacio, vamos a lo que nos interesa: el primer salto en paracaídas sin seguridad o rigidez alguna. Garnerin subió en un globo aerostático a los 1.000 metros de altura y al llegar a la altura deseada se tiró al vacío confiando ciega y locamente en su invento.

El paracaídas de Garnerin estaba hecho de seda y tenía un poste de sostén que hacía que se viera como un enorme paraguas que se movía violentamente porque el paracaídas no tenía orificios de ventilación, y el aire debía escapar por un lado y después por el otro.

Así es como André Jacques Garnerin es considerado como el primer paracaidista de verdad, habiendo realizado numerosos saltos y entre ellos uno de 8000 pies de altura (aproximadamente 2430 metros) sobre Londres con un paracaídas con campana de seda de unos 7 metros de alto.

Curiosamente, falleció en su ciudad natal el 18 de agosto de 1823 tras ser golpeado en la cabeza por una viga, realizando los preparativos para un nuevo salto.