El destino caribeño de Brasil que tiene playas de arena dorada y aguas cristalinas

La praia de Pajuçara es una de las atracciones más populares de Maceió, ya que desde aquí salen las balsas que llevan a los viajeros a las piscinas naturales. En plena marea baja, el mar se abre en una especie de acuario natural, con aguas claras y peces de colores. Es un gran plan para disfrutar un día de snorkel sin tener que alejarse de la ciudad.

Praia de Ponta Verde es otro de los escenario más queridos de Maceió. Mezcla la modernidad de los edificios con la calma del mar verde claro, rodeado de cocoteros. Es una zona ideal para alojarse y para disfrutar la playa a cualquier hora del día. Además, está equipada con bares y restaurantes cercanos.

maceio playas Las playas de Maceió tienen arena dorada y aguas tranquilas. Imagen: Visit Brasil.

Quienes gustan de las artesanías, pueden pasar por la feira de Artesanato da Pajuçara. Es una feria ideal para perderse entre cerámicas pintadas a mano, tejidos coloridos, dulces típicos y todo tipo de recuerdos. Además, se puede probar comida regional o simplemente pasear y dejarse llevar.

Vale la pena visitar Maceió para pasar el día sumergido en las piscinas naturales, tomando sol, haciendo surf, o simplemente disfrutando del relax en la playa.