“Por qué te fuiste, por qué nos dejaste, si vos sabías que solos no podemos. Quiero que vuelvas porque tengo miedo, no sé qué hacer. Nuestros niños te necesitan, son tan pequeñitos. En nuestra última charla me dijiste que me amabas y que lo único que querías era que nunca te olvidemos. Cómo olvidarte mi Pola si vos sos mi amor y uno de los recuerdos más bellos que voy a llevar por siempre en mi corazón”.

“Te amo hasta el cielo gordito. Tu niñita Lucilita dice que te ama con toda su alma y con todo su corazón hasta el infinito y más allá, y tu Pipi dice que te ama con todo su corazón”, agregó la mujer sobre los hijos que tuvo con Marzola.

“Siempre presente mi Polaco, siempre vivo en nuestros corazones. Sigamos caminando juntos aunque no te pueda ver, pero sí sentir y nunca nos sueltes las manos porque se nos va a hacer difícil la vida sin vos. Te extrañamos y te amamos mucho”, terminó el mensaje.

La causa de muerte de Marcelo Marzola aún no está clara, y se esperan los resultados del Cuerpo Médico Forense para saber certeramente qué le pasó.

La familia está convencida que se trató del pan rallado, que tenía un sabor extraño, y que al darle las sobras a sus cuatro perros, estos fueron encontrado muertos al día siguiente.