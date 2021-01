Crece el escándalo por el Champanabis: cuánto costaba

"Casa Tinto", cual su nombre en la web, aseguraba que el origen de esta bebida era uruguayo, pero era un secreto a voces que el productor era un mendocino.

"Bastaba hablar con cualquiera de la industria para que contara que no se trataba de una bodega grande, sino que era alguien que vio la veta. Se dice que podría tratarse de una bodega especializada en bebidas espumantes que fabrica para otras marcas, por eso existe una gran preocupación por este tema. Si se confirma que la bebida fue producida en una bodega mendocina podría ser clausurada e iniciarse una causa penal", asegura el mencionado portal porteño.

La "bebida espirituosa" denominada Champanabis se promocionaba en todas las redes sociales sin ningún reparo. Sólo se presentaba con una etiqueta en su frente que decía: "edición Deluxe, se trata de un Espumoso Extra Brut Chardonnay de resina Cannabis Sativa Gelato". En la parte de atrás no había etiqueta que aclarara la cantidad de cannabis que contenía la bebida, ni el nombre de la bodega productora. Ni se aclaraban los posibles riesgos. Desde por lo menos octubre del 2019 era ofrecida por "Casa Tinto", además de clubes cannábicos.

El mismo Bae Negocios publica que según datos del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la marca "Champanabis" les pertenece a los mendocinos Mariano Sisti, de Chacras de Coria, y Enrique Corvalán Sex.

"Si al vino se le agrega hierba o aromatizantes debería llamarse vermouth", aclara María Laura Ortiz, cofundadora del Club de Mujeres Profesionales del vino, citada por el mismo portal sobre la confección del Champanabis.

La marca Champanabis fue objetada además en el registro de propiedad intelectual de Argentina por el Comité Interprofessionnel Du Vin de Champagne y el Institut National de L'Origine et de la Qualité. Se sabe, no se le puede llamar "Champagne" a ninguna bebida que no sea originaria de esa región de Francia, por lo que hasta el nombre era ilegal.

champanabis-bodega-INV-1.jpg El Champanabis era "made in" Uruguay y producido por un mendocino. El escándalo llegó a niveles insospechados y ya está en manos de legales del INV.

Distintos organismos oficiales, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), confirmaron que es un producto ilegal. Toda bebida derivada de la uva debe ser debidamente autorizados por el INV antes de comercializarse. Al contener marihuana, cuyo consumo está prohibido, no debería poder venderse.

Luis Sentinelli, Asesor de Relaciones Institucionales del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), señaló al portal BAE Negocios: “Todo es ilegal, el producto, la promoción, la venta. Apenas se hizo público, cerraron la página de Facebook y le venta online desapareció. El INV no tiene registrada ninguna bodega que haga esta actividad, es algo ilegal, marginal. Lo pasamos al departamento de legales de la institución que hará la investigación y denuncia que corresponda, es tan ilegal como la venta de droga”.

Sobre la consulta si el INV conoce a los propietarios de la marca y si son dueños de alguna bodega en Mendoza, señaló: “Hasta que no se expida el departamento de legales no podemos aseverar ni negar nada. Un comité de crisis está trabajando y en las próximas 24 horas se expedirá. Todavía en INV no actuó. Si se comprueba que se hizo en una bodega mendocina se abre una causa penal e intervienen todos los organismos de toxicomanía, policía, para que esto se sancione. Es muy grave la venta de un producto ilegal y más aún si fue producido en una bodega”.

Las publicaciones online desaparecieron todas y se cerraron las cuentas en redes sociales, menos la de Mariano Sisti, aún activa que sólo tiene visibles publicaciones sobre el Champanabis.

El Champanabis era "made in" Uruguay y producido por un mendocino. El escándalo llegó a niveles insospechados y ya está en manos de legales del INV. Sólo queda esta publicación online.

