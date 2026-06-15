Dólar y dólar blue con precio confirmado: a cuánto se venderán este martes 16 de junio tras el feriado

El dólar oficial y el dólar blue ya tienen sus precios confirmados para este martes 16 de junio, cuando los bancos abran sus puertas y también las cuevas,
En las últimas semanas, el dólar mantuvo su precio, en los bancos, por encima del dólar blue. Sin embargo, en los últimos días, esa tendencia se revirtió y este martes, tras el feriado del lunes, las cuevas lo venderán a un precio más caro.
En tanto, según los informes enviados por cada uno de los bancos al Banco Central, el dólar arrancará a un precio en baja, llegando a cotizar en el Banco Nación a un valor de $1.450, aunque con el pago de aguinaldos cerca y la posibilidad de que muchos de esos pesos que salgan a la calle empujen la cotización hacia arriba.
Precio del dólar en cada banco este martes 16 de junio
Según los informes enviados por cada una de las entidades económicas al Banco Central, el precio del dólar este martes 16 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.450
- Banco Galicia: $1.455
- Banco ICBC: $1.460
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.447
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.445
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.460
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.450
A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de junio
El dólar blue revirtió la tendencia que venía manteniendo y este martes 16 de junio se comenzará a vender en las cuevas a un precio superior que el que tendrá el dólar oficial en cada uno de los bancos para todos sus clientes.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se venderá a $1460 en el comienzo de este martes, después del feriado del lunes 15 de junio, quedando con una diferencia de $10 respecto al valor del oficial.