Dólar y dólar blue con precio confirmado: a cuánto se venderán este martes 16 de junio tras el feriado

En las últimas semanas, el dólar mantuvo su precio, en los bancos, por encima del dólar blue. Sin embargo, en los últimos días, esa tendencia se revirtió y este martes, tras el feriado del lunes, las cuevas lo venderán a un precio más caro.

En tanto, según los informes enviados por cada uno de los bancos al Banco Central, el dólar arrancará a un precio en baja, llegando a cotizar en el Banco Nación a un valor de $1.450, aunque con el pago de aguinaldos cerca y la posibilidad de que muchos de esos pesos que salgan a la calle empujen la cotización hacia arriba.