El desayuno ideal para bajar de peso y tener energía durante todo el día, según Harvard

El desayuno ideal para bajar de peso y tener energía durante todo el día

El desayuno no necesariamente tiene que tomarse a la primera hora de la mañana, se debe comer cuando se tiene hambre. De hecho, esta creencia es bastante perjudicial, además de ayudar a acelerar el metabolismo, fue un mito que introdujeron los fabricantes de cereales.

Si bien no es necesario tomar el desayuno a primera hora de la mañana, es fundamental elegir los alimentos correctos para cortar el ayuno. Lo que se come luego de esas horas es fundamental para el rendimiento de la jornada. Los estudios de Harvard señalan que los seres humanos tenemos un mejor rendimiento cognitivo y una energía más sostenida si consumimos alimentos que no hagan que los niveles de azúcar en sangre se disparen.

Dra. Monique Tello, del Hospital de Massachusetts en EE.UU y directora del programa de bienestar de la Escuela de Salud de Harvard, explica que un desayuno con baja carga glucémica es ideal para tener energía durante todo el día. Los alimentos que contienen poco o ningún carbohidrato, como los huevos, las nueces y las carnes, entre las opciones sugiere:

Yogur natural, fruta y nueces

Avena, fruta y nueces

Pan integral o de centeno con mantequilla de nueces

Tortilla de verduras

Judías negras con tortita de maíz o integral