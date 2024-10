El delicioso bombón helado de coco sin TACC perfecto para comer un postre rico y saludable

Para preparar este exquisito bombón helado de coco sin TACC deberás primero limpiar bien la zona donde vas a trabajar. Recuerda que para preparar comidas sin TACC debemos tener cuidado de trabajar en ambientes no contaminados por el gluten.

Una vez que el sitio donde prepararás tus bombones helados sin TACC este completamente limpio, ya puedes poner manos a la obra.

Para este delicioso bombón helado de coco sin TACC necesitas:

El paso a paso de esta sencilla receta sin TACC es muy sencilla:

Esta sencilla receta sin TACC fue compartida por la cuenta @metodo_dietas.keto

Embed - Sofía Rodríguez on Instagram: "HELADO SALUDABLE con solo 4 ingredientes Guarda y comparte esta receta Cada día subo recetas ayudar a las personas a bajar de peso, sígueme para no perderte ninguna de mis recetas y así cumplir tus objetivos Ingredientes: - 150 g de yogur griego - 2 o 3 cdas de coco rallado - Endulzante de tu elección - Chocolate 85% Solo debes mezclar todos los ingredientes, luego llevas a la nevera por 4 horas al menos, después derrite el chocolate, aproximadamente unos 50 g, bañas en chocolate y llevas a la nevera otra vez hasta que quede congelado. El último paso es disfrutar esta delicia y compartir con un amig@ para que te lo prepare Si estás buscando bajar de peso, esta cuenta es para ti, sígueme y no te pierdas mas recetas como esta #keto #dessert #recetassaludables #helado #heladosaludable #bajardepeso #postressaludables"