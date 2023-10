El defensor del paciente explicó qué hacer en caso del cobro de la consulta en Mendoza

A fines de septiembre, más de 30 entidades de todo el país nacionalizaron el corte de servicio a las gerenciadoras del sistema e hicieron homogéneo el cobro de la consulta por $6.000. Según estas organizaciones, el cobro de esta suma “no es un coseguro, no es un adicional, no es un copago y lo definieron como un bono complementario no reintegrable", por lo que se infiere que no se debe entregar una factura.

Otro de los cambios que se impusieron con el devenir de esta problemática en el sistema de salud es que dicho valor será ajustable bimestralmente teniendo como referencia el índice inflacionario en todo el territorio nacional.