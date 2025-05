El comedor Horneritos ya asiste a unas 2.000 personas y los responsables dicen que van cada vez más abuelos

"Este martes tuvimos aproximadamente más de 300 familias con 6 o 7 integrantes y es lamentable porque las filas de personas -que antes eran más cortitas- ahora son de casi una cuadra, con muchos abuelos, y eso duele. Son cosas que las vemos nosotros y el que hace un trabajo voluntario o el que se dedica a hacer esto", señaló Carmona, quien maneja el comedor Horneritos en Las Heras.

comedor Horneritos Las Heras.jpg Cocinar para tanta gente altera todos los cálculos de peso y medida. Son muchas bocas que alimentar.

El día a día del comedor Horneritos

La mujer, que observa de primera mano una realidad que pocos quieren ver, explicó que ellos no pueden manejar un menú diario, sino que se cocina lo que tengan en el momento.

"El martes entregamos lentejas, pero eso para nosotros significa cocinar 40 kilos. La carne, las verduras son aproximadamente entre 50, 60, o hasta 70 kilos. Fideos entre 40 y 50 paquetes. Tal vez muchos piensen que es algo exagerado, pero para nosotros es algo que nos sucede siempre, y llegando el invierno se pone a peor", relató Carmona.

Embed - Cada vez más personas llegan al comedor Horneritos en Las Heras

Otro problema que enfrentan todos los días es el pago de servicios o de fletes para buscar donaciones: "La última boleta de luz fue de $500.000. Si bien se puede pagar en dos veces, se hace bastante pesado porque nuestro trabajo es voluntario, lo hacemos de corazón como siempre hace cinco años".

"El otro problema nuestro son los fletes porque hay gente que nos avisa que tiene una donación como ropa y se nos complica bastante porque al no tener una movilidad propia tenemos que pagar fletes y lamentablemente también están muy caros más allá de que bajó el combustible. No entiendo cómo hay cosas que bajan, pero al bolsillo de uno o de las personas no se ve", detalló la mujer que organiza el comedor Horneritos.

Comedor Horneritos (6).jpeg Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Sostuvo que una hora de flete les sale $50.000 y a veces no tienen el dinero y deben avisarle a las personas que quieren hacer donaciones que no van a poder ir a buscarla: "No porque tengamos falta de voluntad, sino que es falta de movilidad".

Contó que una persona de San Martín les donó siete cajas de zapallitos redondos, pero para ir y volver el flete les cobraba entre $70.000 y $75.000 debido a que quedaba a 42 kilómetros.

Para gastar ese dinero le conviene ir hasta la feria que el flete le cobra entre $20.000 y $25.000 y comprar verduras allí: "No somos desagradecidos, todo lo contrario, somos muy agradecidos de la gente, pero nos cuesta un montón".

El caso de una mujer y su hijo discapacitado que van al comedor

Gabriela contó sobre el caso de una mujer de 70 años que tiene un hijo de 20 años con discapacidad y caminan entre 20 y 30 cuadras para tener un plato de comida.

"Se vienen muy temprano porque viven de lejos. Ella siempre me dice que la comida de Horneritos les representa mucho porque su jubilación no le alcanza", lamentó Carmona; y aseguró que como ese tienen muchos casos de abuelos que tienen que pagar un alquiler porque no cuentan ni siquiera con una casa donde vivir.

"Y mucho peor aún es cuando hay abuelos que se hacen cargo de sus nietos. Son cosas que son duras, que duelen y son realidades que solamente las vemos los que estamos en esto", expresó.

Donaciones para el comedor Horneritos

Gabriela Carmona aseguró que de la única manera que se sostiene el lugar es con las donaciones que reciben de la gente: "Para colaborar lo puede hacer viniendo al comedor en la calle Horneros y de la Cisterna, el barrio Portal del Algarrobal, la manzana B, casa 1, Las Heras".

comedor Horneritos Las Heras 2.jpg El comedor Horneritos se mantiene gracias a las donaciones de mercadería o dinero de las personas. Foto: Gentileza Gabriela Carmona

Indicó que también pueden enviar dinero a sus cuentas de Mercado Pago, a los alias Juntos.Horneritos, a nombre de Emilce Aguirre, o a otro alias que recuperaron después de haber sido hackeados, que es Comedor.Horneritos a nombre de Gabriela Carmona.

"Con ese dinero nosotros compramos insumos, pagamos servicios. Siempre le agradecemos a la gente que nos da una mano para poder seguir adelante, porque sin la gente no podríamos seguir", destacó la coordinadora del comedor Horneritos.