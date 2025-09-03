El colibrí más pequeño del mundo existe y habita en una isla: cuál es y qué características presenta

¿Cuánto mide y pesa el colibrí abeja?

colibrí Zunzuncito Este animal, que también es una de las aves de menor tamaño en el planeta, alcanza una longitud corporal máxima de solo 6,1 centímetros y no pesa más de 1,8 gramos

Colibrí es la palabra española para denominar al colibrí. En Cuba en cambio, el colibrí recibe el apodo de zunzún por el sonido que emite al volar. Solo existen dos especies de ella en la isla: el colibrí esmeralda cubanos, más grande y común, y el colibrí abeja enano, conocido cariñosamente como zunzuncito.

El zunzuncito alcanza apenas 5 a 6 centímetros de largo y un peso aproximado de 1,8 gramos en los machos y 2,5 gramos en las hembras. Para tener una idea, este pájaro es más liviano que una moneda y puede posarse fácilmente sobre un lápiz.

El ave habita principalmente en los bosques y jardines de la isla de Cuba, siendo una especie endémica, es decir, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Prefiere áreas con abundancia de flores pequeñas y arbustos que le proveen néctar. De acuerdo con los datos que aporta Cuba Explorer, es el vertebrado de sangre caliente más pequeño que se haya conocido y pone los huevos de ave más diminutos que pueden existir, aproximadamente del tamaño de un guisante.

Aunque no está clasificado en peligro crítico, el zunzuncito enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat debido a la deforestación y el uso de pesticidas. Expertos destacan la importancia de proteger su entorno natural, ya que además de ser una joya biológica, cumple un rol vital como polinizador en los ecosistemas cubanos.

Curiosidades del colibrí zunzuncito