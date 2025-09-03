Inicio Sociedad Colibrí
El colibrí más pequeño del mundo existe y habita en una isla: cuál es y qué características presenta

Se trata de un colibrí que alcanza una longitud corporal máxima de 6 centímetros. Es una especie que se descubrió en 1844 y solo habita en Cuba

Martina Baiardi
Martina Baiardi
El colibrí, una de las aves más pequeñas y fascinantes del mundo, ha capturado la imaginación de muchas culturas a lo largo de la historia. En el contexto de la naturaleza, también lo ha hecho. Pues hay especies que presentan rasgos únicos, tal como el colibrí abeja, un ave diminuta que sorprende por su tamaño, velocidad y belleza.

Los animales, aves o especies únicas que vive en cada rincón del mundo son particulares por donde se las mire. En el caso de hoy, vamos a contarte sobre una especie que muchas personas lo confunden con una abeja. La familia “mellisuga helenae” representa al colibrí más pequeño del mundo, que se descubrió a mediados de 1844 luego de que el naturalista y científico alemán Juan Cristóbal Gundlach se convirtiera en la primera persona en registrar la especie.

El nombre es extraño, claro. Pero tiene una razón. “Mellisuga” se estableció en relación con la costumbre de succionar miel o néctar que tiene el minúsculo colibrí. Y, “helenae” hace referencia a Helena Booth, esposa de Carlos Booth: un compañero de estudios de Gundlach, que lo hospedó en Cuba durante su viaje.

¿Cuánto mide y pesa el colibrí abeja?

colibrí Zunzuncito
Este animal, que también es una de las aves de menor tamaño en el planeta, alcanza una longitud corporal máxima de solo 6,1 centímetros y no pesa más de 1,8 gramos

Colibrí es la palabra española para denominar al colibrí. En Cuba en cambio, el colibrí recibe el apodo de zunzún por el sonido que emite al volar. Solo existen dos especies de ella en la isla: el colibrí esmeralda cubanos, más grande y común, y el colibrí abeja enano, conocido cariñosamente como zunzuncito.

El zunzuncito alcanza apenas 5 a 6 centímetros de largo y un peso aproximado de 1,8 gramos en los machos y 2,5 gramos en las hembras. Para tener una idea, este pájaro es más liviano que una moneda y puede posarse fácilmente sobre un lápiz.

El ave habita principalmente en los bosques y jardines de la isla de Cuba, siendo una especie endémica, es decir, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Prefiere áreas con abundancia de flores pequeñas y arbustos que le proveen néctar. De acuerdo con los datos que aporta Cuba Explorer, es el vertebrado de sangre caliente más pequeño que se haya conocido y pone los huevos de ave más diminutos que pueden existir, aproximadamente del tamaño de un guisante.

Aunque no está clasificado en peligro crítico, el zunzuncito enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat debido a la deforestación y el uso de pesticidas. Expertos destacan la importancia de proteger su entorno natural, ya que además de ser una joya biológica, cumple un rol vital como polinizador en los ecosistemas cubanos.

colibrí Zunzuncito (2)
En Cuba, el colibrí recibe el apodo de zunzún por el sonido que emite al volar y solo existen dos especies en la isla

Curiosidades del colibrí zunzuncito

  • Su nido apenas 2,5 centímetros de diámetro, más pequeño que una nuez.
  • Es conocido por su vuelo ágil y rápido, capaz de visitar hasta 1.500 flores al día.
  • Popularmente, se le considera un símbolo de amor y alegría en la cultura cubana.
  • Al volar, bate sus alas 80 veces por segundo, y durante el apareamiento, hasta 200 veces por segundo.
  • Su corazón late a una velocidad de hasta 1.200 pulsaciones por minuto, siendo su ritmo cardíaco el segundo más rápido de todos los animales.
  • Extrae el néctar moviendo rápidamente su lengua dentro y fuera de las flores, hasta 13 veces por segundo
  • Los colibríes machos se distinguen por su plumaje iridiscente en tonos azul y rojo brillante.
  • Los zunzuncitos también tienen la menor cantidad de plumas de cualquier ave: alrededor de mil
  • Este tipo de aves, no pueden caminar. Solo usan sus patas para posarse.
  • Su temperatura corporal diurna es de 40 °C, la más alta de todas las aves. Por la noche, desciende a 19 °C para conservar energía

