El colibrí más pequeño del mundo existe y habita en una isla: cuál es y qué características presenta

¿Cuánto mide y pesa el colibrí abeja?
Este animal, que también es una de las aves de menor tamaño en el planeta, alcanza una longitud corporal máxima de solo 6,1 centímetros y no pesa más de 1,8 gramos
Colibrí es la palabra española para denominar al colibrí. En Cuba en cambio, el colibrí recibe el apodo de zunzún por el sonido que emite al volar. Solo existen dos especies de ella en la isla: el colibrí esmeralda cubanos, más grande y común, y el colibrí abeja enano, conocido cariñosamente como zunzuncito.
El zunzuncito alcanza apenas 5 a 6 centímetros de largo y un peso aproximado de 1,8 gramos en los machos y 2,5 gramos en las hembras. Para tener una idea, este pájaro es más liviano que una moneda y puede posarse fácilmente sobre un lápiz.
El ave habita principalmente en los bosques y jardines de la isla de Cuba, siendo una especie endémica, es decir, que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Prefiere áreas con abundancia de flores pequeñas y arbustos que le proveen néctar. De acuerdo con los datos que aporta Cuba Explorer, es el vertebrado de sangre caliente más pequeño que se haya conocido y pone los huevos de ave más diminutos que pueden existir, aproximadamente del tamaño de un guisante.
Aunque no está clasificado en peligro crítico, el zunzuncito enfrenta amenazas por la pérdida de hábitat debido a la deforestación y el uso de pesticidas. Expertos destacan la importancia de proteger su entorno natural, ya que además de ser una joya biológica, cumple un rol vital como polinizador en los ecosistemas cubanos.
Curiosidades del colibrí zunzuncito
- Su nido apenas 2,5 centímetros de diámetro, más pequeño que una nuez.
- Es conocido por su vuelo ágil y rápido, capaz de visitar hasta 1.500 flores al día.
- Popularmente, se le considera un símbolo de amor y alegría en la cultura cubana.
- Al volar, bate sus alas 80 veces por segundo, y durante el apareamiento, hasta 200 veces por segundo.
- Su corazón late a una velocidad de hasta 1.200 pulsaciones por minuto, siendo su ritmo cardíaco el segundo más rápido de todos los animales.
- Extrae el néctar moviendo rápidamente su lengua dentro y fuera de las flores, hasta 13 veces por segundo
- Los colibríes machos se distinguen por su plumaje iridiscente en tonos azul y rojo brillante.
- Los zunzuncitos también tienen la menor cantidad de plumas de cualquier ave: alrededor de mil
- Este tipo de aves, no pueden caminar. Solo usan sus patas para posarse.
- Su temperatura corporal diurna es de 40 °C, la más alta de todas las aves. Por la noche, desciende a 19 °C para conservar energía