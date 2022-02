El Chino Yacopini cuenta cómo es construir Chiara Lodge, un hotel soñado en plena montaña

"Yo era nuevo en esta área. Pero Ricardo Palma y su familia me invitaron a la Cresta de los Bayos y me enamoré del paisaje y de su fuerza, por lo que terminé comprando cinco lotes a 2180 metros sobre el nivel del mar", relata el emprendedor mendocino.

Yacopini junto a su familia.png El "Chino" Yacopini junto a su familia durante una visita al Chiara Lodge.

Los Palma son habitantes de La Carrera desde hace mucho, y llevan adelante las estancias Rancho e' Cuero -donde cuentan que se afincaron hace 250 años- y El Totoral. Son viejos vecinos de ese horizonte calmo donde cada vez más personas se acercan para reencontrarse con experiencias fundamentales.

Chiara lodge 4.jpeg Adrián Yacopini ideó el Chiara Lodge con la paz como uno de los conceptos fundamentales.

Cómo es construir un hotel en la montaña

Yacopini admite que recién se está iniciando en el negocio de la hotelería. Su gran pasión -aclara- es y seguirá siendo vender autos. No obstante, el cambio de actividad le resulta estimulante: en cierta medida, lo saca de la zona de confort.

Y uno de los desafíos tiene que ver con construir en la montaña. Quien lo haya hecho en zonas urbanas sabe que coordinar horarios, envío de materiales y proveedores es como perderse en un laberinto. Allá arriba, donde hay menos gente y el clima es tan distinto, da la impresión de que una obra se puede complicar todavía más.

"Para nada -responde Yacopini-. Ya estamos en el 40% de la construcción y ha sido un proceso muy fluido y estimulante. Dentro de dos años habremos terminado, y dado que Mendoza se está posicionando muy bien a nivel turístico, esperamos que se acerquen interesados de Argentina y el mundo para disfrutar de toda esta tranquilidad y energía".

Chiara lodge 2.jpeg El lugar tendrá todos los servicios, sin que eso implique modificar el entorno agreste.

A pesar de estar en un entorno silvestre, el lodge tiene agua y servicio de seguridad. El cuidado del ambiente está entre sus prioridades, por lo que se prevé instalar potentes paneles solares para la provisión de energía eléctrica.

-¿Quiénes trabajan en la construcción de Chiara Lodge?

-El arquitecto se llama Daniel Velazco, y también sumaron grandes ideas mi esposa Paola Allund y mis amigos. Los que montaron los materiales fueron todos colaboradores de la zona, que realmente me han sorprendido por su capacidad de trabajo.

-¿Se trabaja todo el año en una construcción de montaña? En invierno debe ser complicado...

-En invierno hay mucha nieve. En julio y agosto se vuelve más difícil trabajar con estructuras, de modo que el ritmo cambia y nos centramos más en algunos detalles, como la colocación de aberturas.

Chiara lodge 9.jpeg El lugar cuenta con una capilla y con diversos espacios para vincularse con el paisaje.

Secretos de la Ruta 89

En 2021, la revista Time eligió a los 100 mejores lugares del mundo para visitar. Entre esos destinos, sólo uno estaba en Argentina: Mendoza.

Y dentro de la provincia, La Carrera es uno de sus tesoros. Esos 51 kilómetros de la Ruta Provincial 89 conectan Potrerillos con el Valle de Uco a través de un camino rural repleto de postales memorables. En ese entorno que poco a poco comienza a valorarse internacionalmente, no es sencillo elegir un paisaje.

Chiara lodge 5.jpeg El diálogo entre lo rústico, lo hogareño y la comodidad marca el contrapunto estético del proyecto.

-¿Cuál es tu rincón preferido del lodge?

-La verdad es que Chiara Lodge está pensado para ofrecer una vista en 360 grados del Valle de La Carrera; o sea que no tengo "un" lugar. Lo que me enamoró es todo el entorno. Siempre he sentido que la provincia no tiene nada que envidiarle a otros lugares del mundo. Estamos a ese nivel.

-¿A qué público apuntás? ¿Cosmopolitas, amantes de la naturaleza...?

-La pregunta es buenísima. La propuesta puede atraer desde parejas de veinteañeros hasta gente de 80 o más. El rango es grande porque es muy amplia la franja de personas que hoy busca esos dos elementos que mencioné antes: tranquilidad y energía. Alrededor de Chiara Lodge, además, hay restaurantes muy destacados.