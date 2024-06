El CEC advirtió que ya hubo 114 trabajadores despedidos en el comercio en el primer cuatrimestre

Comercios - Terminacion DNI - Dia del Padre - Empleados de Comercios (9).jpg En lo que va del año el CEC registró 114 despidos de trabajadores vinculados al comercio. Foto: Fernando Martinez/ Diario UNO

"Todavía no podemos terminar de registrar porque a veces los empleados de comercio no vienen cuando lo despiden, sino que vienen después cuando no les pagan la indemnización", explicó Ligorria, por lo que podrían haber más despidos que los informados.

La precariedad laboral otro de los problemas de los empleados de comercio

Otro de los problemas que aquejan a los trabajadores del sector son los altos niveles de empleo no registrado, comúnmente denominado en la jerga popular como trabajo en negro.

Según informó el gremialista, "en el último tiempo, en Mendoza aumentó el empleo no registrado y más del 50% de los trabajadores no está amparado por la ley".

ligorria cec nihuil.jpg El dirigente gremial aseguró que el trabajo en negro trepó a más del 50% en Mendoza.

Dentro del trabajo en negro, que excluye al trabajador de aportes jubilatorios, indemnización, vacaciones pagas y otros beneficios, también está el caso en el que el trabajador figura en los papeles pero de forma deficiente. Es decir, es el caso de aquel trabajador que cumple jornada completa pero en su contrato figura como media jornada.

"Creció esta modalidad en la que registran al trabajador como media jornada y la otra parte se la pagan en negro. El problema es que, generalmente, no le pagan como establece el convenio colectivo, sino mucho menos", advirtió.

El CEC aseguró que en el rubro de Comercio no hay registrado nuevas fuentes de empleo

En marzo de este año, desde la comuna que lidera Ulpiano Suarez, aseguraron que se siguen levantando persianas en la Ciudad y, además, manifestaron que "en febrero de 2024 se registraron un total de 70 altas de comercios".

Al respecto, el dirigente del CEC expresó que, dentro de la actividad particular del comercio, "no hemos registrado que hayan habilitado muchos comercios como dice el Gobierno, porque la mayoría de esos que se han habilitado no están dentro de nuestra actividad".

"El Estado lo que hace es registrar todo como si fuera comercial e incluyen todo lo que es gastronomía, servicios, por ejemplo, panificadoras, confiterías, y un montón de otras actividades pero que no pertenecen al convenio de comercio", explicó.