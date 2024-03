Notti.jpg El bebé abandonado en Luján evoluciona favorablemente en el hospital Notti.

Además, ampliaron que trabajan con las autoridades del Registro Provincial de Adopción para iniciar vinculaciones con el organismo, con vistas a encontrar un perfil de adoptante indicado para ese niño. Todo este proceso está sujeto a cómo avanza la investigación penal.

"Las definiciones de la intervención a seguir dependen de si se da con el paradero de la familia biológica. Según la ley, primero se busca agotar instancias en el entorno familiar del niño", informó García.

En el caso de que no aparezca ninguna filiación biológica durante este periodo, la DGP estará en condiciones de avanzar en otro proceso con miras en la adoptabilidad, agregó.

Los pasos legales

El recién nacido fue encontrado este lunes por Julieta Bravo, una vecina de la zona. Ella decidió llevarlo a su casa, curarlo y vestirlo, y la mamá de Julieta fue quien llamó a la Policía.

Cuando llegó la ambulancia, Yanina Alacoria, una enfermera del Centro de Salud de Agrelo, se acercó y le dio de amamantar al pequeño. "El gesto que de la enfermera fue crucial para la supervivencia del niño, como ser humano que necesita afecto y alimento", detalló Belén García.

Alacoria aseguró que le gustaría adoptar al bebé. Sin embargo hay procedimientos que seguir.

Las personas deben estar previamente inscriptas en el registro de adopción, se hacen evaluaciones, etcétera. Si la persona o familia no está anotada para adoptar, no podrá hacerlo. "Los pasos establecidos son en función de la investigación penal para que la situación sea legalmente correcta", agregó la responsable de la DGP.

En cuanto a los pasos a seguir, lo primero es esperar el alta clínica y como plazo intermedio el bebé va a una vinculación con una familia temporaria. Esta familia no califica como adoptante: "son figuras distintas", comentó García.

Yanina Alacoria -enfermera Yanina Alacoria es enfermera del Centro de Salud de la zona. Cuando se enteró fue y amamantó al recién nacido sin pensarlo. Gentileza Canal 7

Una vez que se declare el estado de adoptabilidad, se podrá iniciar la vinculación con una familia que reciba al menor.

"Lo más importante es garantizarle un espacio de afecto y el apego al bebé", amplió la responsable de la Dirección General de Protección.

El relato de la mujer que encontró el bebé

Julieta le contó a Matías Pascualettique en la mañana del lunes salió de su casa en el barrio Jardín Agrelo, de Luján, junto a su hija de un año y medio en el cochecito para ir a buscar algo para desayunar. Al pasar cerca de un descampado: "Vi un montón de perros movimiento, me acerqué porque pensé que era un animalito, pero cuando miré era un bebé. Fue muy shockeante".

"Estaba envuelto en una sabanita rota. Yo en el coche llevaba una manta de mi hija que estaba limpia, lo envolví y me lo llevé a mi casa. Lo higienicé porque tenía un poco de sangre, le curé el cordoncito como te dicen cuando nace tu bebé. Lo cambié con ropita de mis otros hijos que tenía y le di mucho amor y cariño", relató Julieta.

Dijo que lo primero que hizo fue llamar a su madre para pedirle ayuda: "Le dije que le tenía que contar algo, pero no sabía cómo decírselo. Estaba en shock. Le di mucho amor hasta que llegó ella".

La mujer que le salvó la vida al bebé sostuvo que el pequeño estaba tranquilo, y que en un momento tuvo hambre, pero ella no podía darle de amamantar debido a que ya no produce leche. "Cuando llegó la enfermera se prendió bien. Creo que lo encontré no muchas horas después de haber nacido".

