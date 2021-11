"No recomiendo a mis pacientes ayuno intermitente, sino cambios de alimentación que sean perdurables en el tiempo. El ayuno intermitente no se puede hacer toda la vida, llega un momento que dejás de hacerlo y retrocedés", afirmó la Licenciada en Nutrición.

La especialista remarcó que dejar de comer 16 horas seguida es peligroso porque las personas, generalmente, no están hasta las 10 o 12 del mediodía en sus casas y si están realizando algún trabajo intelectual, trabajando o estudiando, al individuo le "va a a faltar el combustible que es la glucosa para el cerebro".

Silvina Tasat, licenciada en Nutrición.jpg Silvina Tasat, integrante de la Sociedad Argentina de Nutrición.

Por otro lado, Tasat advirtió que todas las noches las personas hacen ayuno cuando cenan, se van a dormir y no vuelven a comer hasta la mañana. La palabra desayuno significa cortar con el ayuno y según la nutricionista, es una de las comidas más importantes del día.

En el desayuno es importante ingerir diversos tipos de nutrientes. La especialista manifestó que lo ideal es comer algún hidrato de carbono como una rebanada de pan o cereal integral, tomar algún lácteo, preferentemente descremado como yogurt, leche o algún queso y comer una fruta. De esta manera, la persona "se asegura que empieza el día con todos los nutrientes necesarios para funcionar bien".

Ayuno intermitente.jpg "Dejar de comer 16 horas seguida es peligroso", aseguró Silvina Tasat, licenciada en nutrición.

Natalia Malah, miembro de la Asociación Mendocina de Graduados en Nutrición afirmó a Diario UNO que la gente cree que por utilizar este tipo de estrategias va a bajar más de peso, pero lo más importante es ver la situación personal de cada sujeto, hay que estudiar la población, a quién, cuándo, cómo y dónde se va a implementar.

La Licenciada en Nutrición dijo que las personas creen que el historial de éxito está en la estrategia y en realidad, está en el descenso de la cantidad y la calidad de lo que está comiendo. "No estoy de acuerdo con que la gente lo haga por motu propio" por que, por ejemplo, no es recomendable un ayuno en un diabético.

"Hay ciertas situaciones que se puede usar como estrategia nutricional. A nivel deportivo, lo utilizamos en algunos casos, pero lo hacemos como estrategia para que el deportista pueda entrenar con niveles bajos de glucógeno", afirmó la Licenciada en Nutrición especialista en deportes. Buscan momentos estratégicos para su implementación, pero - según Malah - no tiene sentido que una persona común realice el ayuno, cuando armando un plan hipocalórico, los resultados pueden ser mejores.

En la religión musulmana, en el mes de Ramadán, las personas hacen un ayuno en las horas de sol. Natalia Malah contó que el ayuno intermitente tomó mucha relevancia en los JJOO de Londres 2012 porque muchos deportistas practicaban el Ramadán. Luego, se empezaron a hacer estudios sobre el tema.

"Hay estudios que evidencian sobre todo en ratas y animales y algunos seres humanos, los beneficios que tiene -el ayuno intermitente- a nivel metabólico, disminución de grasa a nivel abdominal, a nivel cardiovascular y disminución en la incidencia de cáncer y obesidad y sobre todo porque lo han hecho con una población de sobrepeso y obesidad" dijo la especialista. Sin embargo, aclaró que no hay estudios que evidencien beneficios a largo plazo porque la gente hace ese tipo de estrategias a corto plazo.

Natalia Malah, licenciada en Nutrición.jpeg Natalia Malah, Licenciada en Nutrición especialista en deportes.

La influencia de los famosos

Las redes sociales y lo que muestran los famosos en ellas, influye mucho en las prácticas de las personas que los siguen. Silvina Tasat, de la Sociedad Argentina de Nutrición contó a Diario UNO que hace un par de años estuvo en el programa de Ángel de Brito y Graciela Alfano le dijo que había días que hacía un ayuno de 24 horas.

"Yo le pregunté y ese día, ¿vos qué hacés? Porque no podés salir de tu casa para ir a trabajar si estás en ayunas porque el cerebro sin glucosa no funciona, no podés ir a trabajar ni ir a la escuela ni a la universidad", narró la especialista.

Tasat indicó que si la persona no come, no tiene glucosa en el cuerpo y el organismo empieza a quemar grasas y proteínas y fabrica compuestos que se denominan cuerpos cetónicos (se producen cuando el organismo usa grasas en vez de azúcares para generar energía) y es peligroso que lleguen al cerebro.

Graciela Alfano desayuno intermitente.jfif Graciela Alfano contó que hizo ayuno intermitente de 24 horas

Por su parte, Natalia Malah explicó a Diario UNO que a raíz de la "dieta de Luis Scola", quien manifestó que con ese mecanismo había bajado de peso y mejorado su rendimiento, muchos chicos que juegan al básquet empezaron a hacer el ayuno intermitente.

"No pueden basarse en eso, es importante ver qué información bajar y hay que tener mucho cuidado", afirmó la nutricionista, quien agregó que es mejor que la población en general se abstenga de hacer el ayuno, a no ser que lo haga con un profesional idóneo.