Un joven bajó 60 kilos en un año y da tips por sus redes

Francisco Sola, da tips para bajar de peso.jpg Francisco Sola bajó 60 kilos en un año

Francisco tiene un blog y más de 13 mil seguidores en Twitter, donde da consejos, muestra sus comidas y responde mensajes privados. Mientras hablaba con Diario UNO contó que se le han juntado más de 700 mensajes sin leer en sus redes. "M e va a llevar semanas leerlos, pero después ya te acostumbrás, te mandan dos o tres por día y es fácil de hacer. A mí me llena, es una forma de sentirme realizado, de poder ayudar y lo hago desinteresadamente, con ganas de transmitir valor ", agregó.

https://twitter.com/FranciscoSolaOK/status/1451601794476351494 Mi plato para hoy. Verduras salteadas, arrocito y pollo pic.twitter.com/54dDfmv9YD - Francisco Sola (@FranciscoSolaOK) 22 de octubre de 2021

Uno de los primeros consejos es que hay que aceptarse y aceptar el presente. "Cuando tenés culpa es por exceso de pasado y cuando tenés ansiedad es por exceso de futuro, querer estar en la meta y negar nuestro ahora". Francisco aseguró que él quería bajar los 60 kilos en ese momento y eso era imposible.

"Cada vez que negás tu ahora, estás negando el único momento de cambio, que es el presente, cada vez que aceptamos el ahora, nos permitimos hacer porque aceptar no significa resignarse, significa estoy acá, acepto la situación y me ocupo de poder hacer . Si aceptamos nos liberamos de la gran mayoría del sufrimiento que tenemos ", advierte el joven, quien tomó esta premisa como forma de vida.

Francisco Sola, el tandilense que da tips para bajar de peso.jpg El joven tandilense tiene un blog para ayudar a otros

El tandilense afirmó que lo importante es saber los límites de cada uno y no ponerse metas imposibles de cumplir. "El plan perfecto, es el plan posible". Francisco intentó desde los 12 años bajar de peso, tuvo 30 intentos fallidos, dos o tres veces al año empezaba una dieta y la abandonaba a las dos semanas.

"Lo que a mí me gusta decir es que en esta ocasión la diferencia es que el proceso espiritual ya estaba terminado. Me animé a poder dar el paso y empecé a hacer cosas diferentes. Me dije, no voy a mentirme y voy a comer las cosas que me gustan ", dijo Sola. Añadió que es importante decirle a la especialista, cuando receta un plan nutricional, qué es lo que no vas a cumplir, también con los deportes, es fundamental hacer la actividad que motive.

Francisco Sola, da consejos para bajar de peso.jpg "El plan perfecto, es el plan posible", afirmó Francisco

Francisco asegura que las personas "somos muy deshonestas con nosotras mismas y queremos copiar el camino de la otra persona y el camino de la otra persona es el ideal para él. ¿ P or qué insistir en algo que no te gusta, que te va a cansar y costar? ¿Por qué no aprovechar y disfrutar del momento y del ejercicio?".

En su cuenta de Twitter, el joven puso el top 10 de los tips para cambiar hábitos:

El plan posible a la larga le gana al plan perfecto. Foco en el presente. Aquí es donde suceden las acciones. Tranqui, cada día se hace más fácil. Celebrar logros diarios (cuando termino de correr festejo como Messi por ejemplo). Francisco Sola ahora.jpg Francisco disfruta de hacer ejercicio diariamente Rodeá al hábito de algodones de positividad. (Amigos, redes sociales, hablá del proceso con gente que te quiera) Identificarse con el tipo de persona que queremos ser. Beber agua, mucha. Rituales para comer, es tu momento, disfrutalo. Hacelo tuyo. Dieta no es tener hambre, comé sarpado pero de manera consciente. De nuevo: que te guste y te resulte cómodo a vos. Perdonate, sacale el peso a la angustia y viví el proceso. Ya está, ya pasó. Sos vos, el ahora es mejor que ayer y mañana será mejor. Vos podes.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCUD7cAeJw5I%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAJfZCnYs7TaukPTWpT0anjiivi0a6VdEGZC1yxZA7cUGZCgyIQ7Oh7rRas6ES59OvK1Ln2PApsdWIb9596ZCG9dWTWIW0dDWZATUoswlcau3UWLYIXYSY55SogFKPiMLZAstTme5I4j05x8eWTs2TPzO9jkOqzPBgZDZD Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Francisco Sola (@franciscosolaok)

La gente le manda mensajes positivos, pidiéndole consejos, dietas, ejercicios, le mandan fotos de antes y después. "Me gusta ser una compañía, silenciosa porque es a la distancia, a través de un mensaje, pero para que la gente no se sienta sola", aseguró Francisco.

La idea de publicar su historia es acompañar a las personas con un aliento porque a él le faltó ese apoyo y afirmó que fue un camino bastante solitario. "Me hubiera gustado poder leer lo que publiqué, alguien que pase el proceso y no te diga tenés que hacer dieta y ejercicio y punto", añadió.

https://twitter.com/FranciscoSolaOK/status/1451540991861829642 Bueno, ahora si. Acá termina el hilo. Si bien habla de bajar de peso, son consejos aplicables a cualquier ámbito. Les dejo un video de tiktok y les deseo que sigan su camino. Sean sinceros con ustedes mismos. Tardaré varios días pero contestaré todos los mensajes. Un saludo! pic.twitter.com/9355tFFE4C — Francisco Sola (@FranciscoSolaOK) October 22, 2021

Consejo de vida

Francisco Sola quiso compartir una metáfora para alentar a las personas. "E n un pueblo muy lejano, en las montañas del Himalaya, llevaban a los adolescentes a un campamento en la noche. Prendían un fogón y a la medianoche, en la oscuridad de la montaña, les decían que la vida los iba a llevar por un camino que iba a tener un precipicio, un barranco. Los adultos les dijeron a los jóvenes que saltasen y se iban a dar cuenta que la caída no era tan grande como esperaban. ", contó Francisco y continuó: "A unque no veas eso, hay momento que tenés que saltar, ese miedo que te congela y no te deja dar el paso, te deja en el no cambio. Lo que les digo es salten, anímense a saltar y vean que la caída no era tan grande, que van a poder seguir avanzando en sus sueños, que el miedo no les gane, que pueden cambiar y siempre se puede empezar de nuevo.", cerró.

Francisco Sola da tips para bajar de peso.jpg Francisco Sola pide que no se rindan porque se puede cambiar

Momentos difíciles

Francisco Sola dijo que cuando iba al colegio sufrió bullying y se sentía triste con su cuerpo, inseguro y eso le repercutía en las clases de Educación Física, en no querer sacarse la remera o tener vergüenza en la pileta.

"En mis relaciones yo no sé lo que es darle un beso a una chica en un cumpleaños de 15 o viajar con el equipo de la universidad a hacer deporte. Son cosas que no vuelven más y la inseguridad en la parte sexual y sentimental fue una realidad. Que ahora con 28 años la estoy disfrutando, cosa que no me había pasado nunca en la vida. Esas cosas pasan y hay una receta hegemónica que existe y que si uno se esfuerza y trabaja en pos de esto puede alcanzarlo. Está bueno sentirse lindo, sentirse deseado y ver que el esfuerzo trae sus resultados en el ejercicio, en la alimentación o cualquier ámbito de la vida", afirmó el joven, quien decidió vender el auto y manejarse en bicicleta.