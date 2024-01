El ajedrez mendocino busca la igualdad de género y hacerse popular

Raquel Herrera asumió la presidencia de la FMA buscando una mayor participación de mujeres a nivel competitivo. "Nos incorporamos nuevamente como Federación al circuito nacional, con un gran apoyo de la Federación Argentina de Ajedrez", informa Raquel y destaca que la federación local articula sus acciones con clubes y entidades que tienen una historia también en la disciplina.

"Antes, el ajedrez tenía más presencia en los medios locales y nacionales, con notas y entrevistas a ajedrecistas mendocinos reconocidos en el mundo", recuerda la presidenta de la Federación y cita al maestro FIDE Jorge Fernández y al maestro internacional Alejandro Needleman.

Ajedrez6 (1).jpg Los encuentros de ajedrez están copados por hombres. Se quiere cambiar esta realidad y darle el mismo espacio a las mujeres.

Recuperar espacios para el ajedrez mendocino

"Estos espacios de difusión se fueron perdiendo a lo largo del tiempo y es algo que queremos recuperar para reivindicar la trayectoria del ajedrez en Mendoza", afirma la ajedrecista sobre la importancia de reinstalar este deporte en la comunicación que hoy realizan sobre todo en redes sociales.

Ella no quiere un trabajo solitario para su presidencia, "no podemos estar aislados", confirma. Y por eso pretende "cambiar esta realidad para que el ajedrez vaya mejorando cada vez más en la provincia y hacer mejores cosas en la sociedad para que esté bien posicionado a nivel nacional".

Junto a su hermano Martín y un grupo de jugadores, Raquel recupera espacios para el ajedrez "como en la zona Este que se había dejado de lado para competencias y demás". Al alejamiento del juego con la comunidad Raquel lo justifica por "la pandemia y cuestiones presupuestarias". Sin embargo es optimista al asumir que "concretar propuestas este último año hizo que los jugadores vuelvan a confiar en la Federación y apostaran por esta nueva gestión".

Fue un desafío para ella tomar el rol de presidenta, no obstante se siente una pieza más en la institución para lograr el objetivo de visibilizar y fomentar el desarrollo del ajedrez en Mendoza. "Para seguir creciendo y alcanzar las metas que nos proponemos tenemos el apoyo de distintos municipios, de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia, de la Federación Argentina y de referentes muy importantes de Mendoza; no estamos solos ni estoy sola", advierte.

Raquel ajedrez.jpeg Raquel Herrera tiene 38 años, viene de una familia de ajedrecistas y es la presidenta de la Federación Mendocina de Ajedrez. Cristian Lozano/ Diario UNO

Raquel distingue las actividades federativas así como las sociales "fundamentales para llevar al ajedrez cada vez a más lugares".

Tiene 38 años, es profesora universitaria de Educación Primaria, recibida en la Facultad de Educación de la UNCuyo. Es "profe" en la Escuela de Ajedrez Municipal de Maipú. "El ajedrez te brinda herramientas fundamentales para la vida como la amistad, la solidaridad, el sentido de pertenencia", describe la ajedrecista los valores de esta disciplina.

Y es "muy gratificante" para ella ser parte del proyecto en una gestión que "acompaña en polideportivos, en escuelas o en las plazas". Porque si hay algo que caracteriza esta última etapa del ajedrez mendocino son los encuentros en espacios públicos, sean centros comunitarios, parques y espacios verdes o clubes sociales.

Trabajan por la igualdad de género en el ajedrez

Como madre y jefa de hogar, Raquel Herrera también trabaja en la Facultad, ya que "no puedo dedicarme 100% sólo al ajedrez". Su hijo también es ajedrecista y la acompaña en este recorrido.

"A veces, en algunos torneos nos toca enfrentarnos y, bueno, es un duelo madre-hijo", comenta con simpatía quien a su vez viene de una familia completa de ajedrecistas. "Mi papá falleció a principios de 2023, el duelo es difícil pero sin dudas el me dio el aliento para asumir este cargo con esa pasión que él nos transmitió desde niños", expresa Raquel, que tiene cuatro hermanos varones, todos juegan al ajedrez.

Acerca de su carrera en particular, ella empezó a los siete años a jugar y admite que "no tenía las mismas oportunidades de competir que mis hermanos". Recuerda torneos con 100 hombres y ella, "la única nena", dice y lamenta que durante un tiempo se alejó del deporte debido a esta situación.

"Había torneos, por ejemplo, que no tenían baños para mujeres o que terminaban a altas horas de la madrugada, por una cuestión social yo no podía estar ahí cuando era chica o joven", asume Raquel.

Raquel ajedrez2.jpeg La ajedrecista empezó a jugar en su infancia, lo vive como una pasión y no quiere que las mujeres pasen la discriminación que ella pasó. Cristian Lozano/ Diario UNO

A partir de su propia experiencia es que la ajedrecista quiere cambiar esta realidad. "Y el cambio se nota, ya no es lo mismo que antes, por suerte, aunque seguimos siendo pocas las mujeres en Mendoza que nos dedicamos a esto". Lo dice ella, premiada a nivel nacional en diferentes competencias federativas, que busca "romper y tratar de igualar, de desnaturalizar eso de que el ajedrez es de hombres; tiene que ver con una cuestión de oportunidad como pasa en otras áreas de la sociedad", considera Raquel Herrera y en perspectiva trae el ejemplo de Candela Francisco, campeona mundial juvenil femenina de 2023. "Esto pone en consideración toda esa estructura marcada por el hombre en la historia del ajedrez", considera.

En este contexto, la Federación Mendocina de Ajedrez está diseñando su Comisión de Género "para dar voz a todo esto con entrenamientos para las mujeres, y armar protocolos para actuar ante eventuales situaciones de acoso, maltrato o desigualdad".

Las bondades del llamado "juego ciencia"

El ajedrez demanda mucha práctica y estudio. Y trae múltiples beneficios para las personas, desde el desarrollo de la inteligencia emocional hasta la prevención de enfermedades mentales como el Alzheimer.

"Antes se tenía al ajedrez como algo individual y hoy, por ejemplo, termina una partida y se conforman grupos de análisis de ese juego; eso es hermoso, la persona que perdió aprende un montón, es otro disfrute donde se trabaja mejor la frustración", explica la ajedrecista de 38 años. Incluso, esta modalidad se aplica en la actualidad en edades tempranas. "No se hace hincapié en los resultados sino en el proceso de aprendizaje y en el disfrute", sostiene.

"Fue todo un desafío presidir y reimpulsar la participación masiva en los certámenes provinciales, fomentando en más lugares la práctica del ajedrez y brindando la oportunidad a toda la comunidad mendocina de que conozca los beneficios de este deporte. Entre ellos, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, la resolución de problemas y el desarrollo de la memoria", aporta la presidenta de la federación local, Raquel Herrera.

Raquel ajedrez6.jpeg Como presidenta de la FMA, Raquel propone fomentar más espacios para la competencia y crear una comisión de género en defensa de la igualdad de la mujer en el deporte. Cristian Lozano/ Diario UNO

Y su experiencia la avala: "Vienen madres o padres a decirme cómo ha mejorado su hijo o hija en el desempeño escolar, esto gracias también al pensamiento abstracto que posibilita el ajedrez".

Raquel rechaza de plano ese prejuicio sobre el ajedrez que solo pueden practicarlo personas "inteligentes". "Es como cualquier deporte, una disciplina que se desarrolla con práctica y estudio, y lo bueno del ajedrez es que no tiene limite de edad, una niña de seis años puede jugar con su abuelo, por eso se hacen torneos abiertos", remarca.

Lo que sí admite la ajedrecista es que el material para ejercer este deporte "es caro", pero practicarlo es muy accesible, dependiendo el club o "también están los polideportivos o espacios públicos gratuitos".

"Los precios de las piezas, los tableros y los relojes son altos, pero a diferencia de otros deportes es muy accesible", repite Herrera. Y habla de los costos también en la producción de torneos o encuentros. "Buscar un lugar adecuado, con iluminación acorde, que podamos brindar tableros de calidad para los jugadores, es un presupuesto importante aunque se crea todo lo contrario", asegura Raquel Herrera.

Raquel ajedrez3.jpeg El material profesional para jugar ajedrez (tablero, piezas, relojes) tiene un alto costo. No es necesario tenerlo para clases de principiantes. Cristian Lozano/ Diario UNO

Un ajedrez profesional hoy está arriba de los $10.000. "Un alumno, por ejemplo, estuvo casi un año aprendiendo con un tablero y piezas que él había dibujado en un papel hasta que su familia pudo comprarle el material", cuenta la profesora. "Si el Estado quisiera colaborar, es mínima la inversión en relación a otros deportes", considera Raquel y distingue que lo más importante es brindar oportunidades en el marco de una revalorización del ajedrez, que se desarrolle con calidad.

La ajedrecista recuerda que existe una ley nacional que determina la obligatoriedad del ajedrez dentro de la currícula escolar. "Eso no se está cumpliendo y sería esencial hacerlo, sí ocurre en la mayoría de los colegios privados pero en las escuelas públicas no pasa", advierte y comenta que "se cree que esas clases de ajedrez deben ser dadas por profesores de Educación Física al tratarse de un deporte, no sé, hay mucho por trabajar en este sentido, para seguir afianzando y articulando con los diferentes sectores de la sociedad".

La federalización llegó para quedarse

Entre los proyectos para este 2024 está el apoyo a los clubes para que tengan sus torneos de ranking internacional, competencias sociales o federativas, de acuerdo a lo que anticipa la presidenta de la FMA. Y repetir el curso de árbitro regional, como se hizo el año pasado, que certificó a una árbitro mujer.

"Participamos también en el plan Hay Equipo, para que los chicos y chicas con la AUH recibieron clases gratuitas de ajedrez", destaca Herrera sobre una experiencia que piensan continuar este año.

Pero si hay algo en particular que la entusiasma a Herrera es "volver a tener presencia en cada rincón de la provincia". Y por ello destaca el Campeonato Mendocino Absoluto que reditó en 2023, tras cuatro años ausente. "Se coordinó que los clasificatorios sean por zonas, para darles un valor y una significación a los profesores y a los referentes del ajedrez del Valle de Uco, zona Sur, zona Este y el Gran Mendoza", remarca y anuncia que "vamos a seguir consolidando estas actividades anuales, queremos llegar a todos los departamentos".

Ajedrez (1).jpg Un momento de un encuentro de ajedrecistas en el Museo del Vino y la Vendimia, en Maipú.

La ajedrecista sostiene que Mendoza "está muy bien posicionada a nivel nacional, tenemos muy buenos jugadores, sobre todo juveniles con mucho potencial".

El ajedrez, para Raquel, se puede entrelazar con la sociedad "desde distintas aristas, lo educativo, lo deportivo, lo social pero también lo turístico gracias a las competencias que realizamos el año pasado".

El juego en la infancia y una ley que no se cumple

"Es gratificante que cada vez más familias te consulten a dónde pueden llevar a sus hijos a jugar ajedrez", afirma Herrera acerca del "boom" de esta disciplina en niños y jóvenes. "Boom" que se da gracias al crecimiento del deporte en espacios e instituciones educativas y deportivas. De hecho, sólo la Federación tiene 24 clubes y organismos sociales adheridos con casi 500 personas de diferentes edades que juegan ajedrez. "A esto se suman miles de mendocinos y mendocinas que lo practican en ámbitos escolares y sociales, en ambientes recreativos más distendidos", agrega Herrera.

"Queremos seguir generando redes con escuelas y clubes para que cada vez más infancias y juveniles puedan estar involucrados en el ajedrez y no tanto en otras cosas como los celulares o juegos online que por ahí alteran el sistema nervioso, o que se metan en la droga"

Y en este sentido, destaca la vuelta a la FMA de diferentes clubes de Rivadavia, Santa Rosa, San Martín, o la incorporación del Club Pedro Molina de Guaymallén, el Club Cano o el Club Pacífico. "La idea es seguir sumando y consolidando la competencia sana, desde lo federativo, entre clubes de todo Mendoza", aporta la presidenta de la FMA.

Raquel ajedrez7.jpeg La profesora de ajedrez quiere que se aplique la ley nacional que establece a este deporte como obligatorio en las escuelas. Cristian Lozano/ Diario UNO

Así como busca fomentar la práctica en polideportivos y plazas de barrio para abrir el ajedrez a toda la comunidad. "Hay muchas personas, además de la Federación, que están trabajando para que este deporte llegue a cada rincón de la provincia", dice y remarca que "es un trabajo en conjunto para que se visibilice nuestra pasión".

Para los principiantes, la profesora de ajedrez recomienda, antes que nada, "el disfrute". "Hoy existen muchas herramientas, sobre todo digitales, para aprender jugadas y estudiar estrategias de juego, pero sin disfrutarlo en el marco de la interacción con el otro, cara a cara, en el encuentro social, nada tiene sentido", concluye.

