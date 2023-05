Edgardo Fernández, el disc jockey que nos hizo bailar tras la pandemia, celebra 40 años de música

imagen.png Música, maestro. Edgardo Fernández al frente de las bandejas.

Semejante trayectoria es reconocida no solo por el público ávido de disfrutar de una buena noche, sino también por la Municipalidad de Maipú, que acaba de distinguirlo ciudadano destacado del departamento.

Del disco y el casette al MP4

- Empecé a poner música hace más de 40 años; era un pibe, apenas -evoca Edgardo Fernández.

- ¿Cómo fueron esos comienzos?

- Ponía música a puro casette y disco de vinilo; siendo muy joven aun me fui a tomar experiencia a Mandingo, que era el último boliche de Chacras, donde después fue Cemento. De Mandingo pasé a Aloha en el '79 y estuve seis meses. Después, me independicé porque en los boliches pagaban muy poco: me compré mi equipito y salí al ruedo... y así estoy desde entonces.

- ¿Cómo ha sido ese derrotero?

- Hasta mis 39 años trabajé en Mendoza hasta que me fui a Chile a trabajar como disc jockey. Allá estuve hasta 2018 cuando comenzó el estallido social; después sucedió la pandemia de coronavirus, así que volví a Mendoza porque allá sólo era perder plata.

- ¿Qué música sonaba en aquellos boliches mendocinos de los '80?

- Música soul y música disco, como Barry White, The Tempations, Earth, Wind & Fire y Donna Summer.

- ¿Y música nacional?

- En esa época, los nacionales eran De Boliche en Boliche, por Quique Villanueva y Los Náufragos, entre otros. Yo logré innovar poniendo rock nacional, como Pastoral, Vivencia y toda esa onda que recién comenzaba a sobresalir. Sui Géneris, por ejemplo. En un boliche esa música era como mala palabra pero yo ponía esa música.

"Después, se produjo el gran salto del rock nacional, que nos volvió locos a todos: Charly, Miguel Mateos, Soda Stéreo..." "Después, se produjo el gran salto del rock nacional, que nos volvió locos a todos: Charly, Migue Mateos, Soda Stéreo..."

- ¿Cómo impactaron Los Enanitos Verdes en los boliches locales?

- Fue impresionante. Recuerdo que en sus inicios en Los Enanitos Verdes cantaba una mujer; les puse el sonido en un show en la plaza de Maipú.

"En los boliches, Los Enanitos Verdes eran una forma de identificarnos con Mendoza. Eran una fija, igual que Soda; una locura" "En los boliches, Los Enanitos Verdes eran una forma de identificarnos con Mendoza. Eran una fija, igual que Soda; una locura"

- ¿Qué edades tenían los habitués de aquellos boliches?

- A partir de los 18 años hasta los 30 más o menos. Y como siempre había menores que entraban igual...

El arte de poner música y la hora de los lentos

- Contáme cómo manejabas uno de los momentos más esperados de la noche: los lentos...

- La tendencia histórica era: una hora de movidos y una hora de lentos internacionales. Imaginate, ¡una hora de lentos! Después, una hora de nacionales movidos y una hora de nacionales lentos y así terminaba la fiesta. Cuatro horas duraba la movida en los boliches.

imagen.png Aquellos comienzos de Edgardo Fernández.

- ¿Cómo has vivido el cambio de formatos para difundir música? El casette, el vinilo, el CD... ahora el MP4...

- Soy un bendecido porque antes, cuando se grababan casettes también se grababan magazines, que eran como un casette VHS, inmenso. Pasé por todos los formatos. Hoy, trabajamos con MP4. He vivido todos los formatos, así como viví los tres campeonatos del mundo de la Selección Argentina.

imagen.png Edgardo Fernández a punto de salir a escena este año en la fiesta del disfraz, que reunió a varios cientos de fans de los '80 y '90.

- ¿Cuál es el soporte que asegura mejor calidad?

- (Piensa un momento) Mmm... El CD, que viene muy bien ecualizado; los discos no venían ecualizados a pesar de tener un buen cuerpo.

- Contáme de esta movida tuya de Project y Los Dinosaurios, que reúnen, hoy, a gente de 50 y pico que antes bailaban con tu música en aquellos boliches...

- Me llamó muchísimo la atención la gran respuesta de la gente. Empecé en septiembre de 2022 con la primera fiesta. Calculé que, con amigos y conocidos, iba a reunir 150 o 200 personas a lo sumo, en una bodega de Maipú, ¡pero metimos 1.600 personas! Fue increíble todos bailando música de los '80 y '90. Me entusiasmé y en Let's Go repetimos pero me di cuenta de que a la gente ya no le gusta ir a Chacras, no sé por qué.

imagen.png Buena música y videos para hacer bailar, la clave de Edgardo Fernández.

"Ahora estamos haciendo estas fiestas en El Casco, en Guaymallén, y el 3 de junio haremos otra más por los 40 años con la música. Me acompaña El Chino Tobares, que ha dado una mano terrible" "Ahora estamos haciendo estas fiestas en El Casco, en Guaymallén, y el 3 de junio haremos otra más por los 40 años con la música. Me acompaña El Chino Tobares, que ha dado una mano terrible"

imagen.png Edgardo Fernández, El Chino Marcelo Tobares y Sergio Dragoni, concejal de Maipú, que ya lo distinguió como ciudadano ilustre por su aporte al entretenimiento de los mendocinos.

- ¿Habrá movida fuera del Gran Mendoza?

- Sí; me han convocado desde San Martín.

- Anticipame este festejo de los 40 años en El Casco...

- Será como un cumpleaños de los de antes, vamos a repartir torta y a sortear dos pasajes para ir a Córdoba. A pura música.

imagen.png Edgardo Fernández y la fiesta por los 40 años haciendo bailar.

"La gente tiene ganas de divertirse y nos dimos cuenta de que no hay dónde ir a bailar, por eso seguimos adelante" "La gente tiene ganas de divertirse y nos dimos cuenta de que no hay dónde ir a bailar, por eso seguimos adelante"

