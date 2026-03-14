Eclipse solar más largo del siglo: los diez países que quedarán en la oscuridad total

Mientras que la mayoría de estos fenómenos duran apenas un par de minutos, en esta ocasión la oscuridad llegará a los 6 minutos y 22 segundos.

eclipse solar 6 minutos, 22 segundos: la duración total del eclipse.

La sombra de la Luna recorrerá una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho. Si te encuentras en cualquier país fuera de esta ruta, solo verás un eclipse parcial. Los diez afortunados que experimentarán la oscuridad total son:

España: el único país europeo en la ruta, con ciudades como Tarifa y Cádiz como puntos privilegiados.

el único país europeo en la ruta, con ciudades como Tarifa y Cádiz como puntos privilegiados. Marruecos: la sombra entrará por el norte del continente africano.

la sombra entrará por el norte del continente africano. Argelia: gran parte de su territorio desértico será testigo del evento.

gran parte de su territorio desértico será testigo del evento. Túnez: sus costas mediterráneas ofrecerán una vista limpia del fenómeno.

sus costas mediterráneas ofrecerán una vista limpia del fenómeno. Libia: el eclipse cruzará el corazón de su geografía.

el eclipse cruzará el corazón de su geografía. Egipto: considerado el mejor lugar del mundo para verlo, especialmente en la histórica ciudad de Luxor.

considerado el mejor lugar del mundo para verlo, especialmente en la histórica ciudad de Luxor. Sudán: la trayectoria continuará hacia el sureste.

la trayectoria continuará hacia el sureste. Arabia Saudita: cruzará la Península Arábiga, garantizando cielos despejados.

cruzará la Península Arábiga, garantizando cielos despejados. Yemen: el fenómeno astronómico será visible antes de tocar el océano.

el fenómeno astronómico será visible antes de tocar el océano. Somalia: el último punto firme antes de que la sombra se pierda en el Índico.

Qué sucede si miras un eclipse solar sin el equipo adecuado

Mirar un eclipse solar sin protección puede causar daños oculares graves, incluso ceguera, ya que los rayos solares son fuertes y puede, entre otras cosas, quemar la retina. Los efectos principales son los siguientes:

Retinopatía solar, una complicación incurable

Disminución de la visión y bajada de la sensibilidad al contraste

Hemorragia intraocular

Alteración de la percepción del color

Además, la NASA aconsejó no mirar al Sol a través de la lente de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico mientras se utilizan gafas de eclipse o un visor solar portátil, ya que los rayos solares pueden quemar el filtro de los mismos.