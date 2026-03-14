El mundo de la astronomía ya tiene marcada una fecha en el calendario que nadie querrá ignorar: el 2 de agosto de 2027. Ese día, la Tierra será testigo del eclipse solar más largo del siglo XXI, un evento sin precedentes que promete sumergir en una penumbra absoluta a diversas regiones del planeta.
Eclipse solar más largo del siglo: los diez países que quedarán en la oscuridad total
Este fenómeno astronómico será único, y tiene expectantes a los especialistas en astronomía y fanáticos. ¿En qué países podrá disfrutarse el eclipse solar?
Este fenómeno astronómico no solo destaca por su belleza, sino por una duración récord de totalidad que no volverá a repetirse en casi cien años.
Los diez países protagonistas del eclipse solar
Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, lo que hace especial al evento de 2027 es la duración de su fase de "totalidad".
Mientras que la mayoría de estos fenómenos duran apenas un par de minutos, en esta ocasión la oscuridad llegará a los 6 minutos y 22 segundos.
La sombra de la Luna recorrerá una franja de aproximadamente 258 kilómetros de ancho. Si te encuentras en cualquier país fuera de esta ruta, solo verás un eclipse parcial. Los diez afortunados que experimentarán la oscuridad total son:
- España: el único país europeo en la ruta, con ciudades como Tarifa y Cádiz como puntos privilegiados.
- Marruecos: la sombra entrará por el norte del continente africano.
- Argelia: gran parte de su territorio desértico será testigo del evento.
- Túnez: sus costas mediterráneas ofrecerán una vista limpia del fenómeno.
- Libia: el eclipse cruzará el corazón de su geografía.
- Egipto: considerado el mejor lugar del mundo para verlo, especialmente en la histórica ciudad de Luxor.
- Sudán: la trayectoria continuará hacia el sureste.
- Arabia Saudita: cruzará la Península Arábiga, garantizando cielos despejados.
- Yemen: el fenómeno astronómico será visible antes de tocar el océano.
- Somalia: el último punto firme antes de que la sombra se pierda en el Índico.
Qué sucede si miras un eclipse solar sin el equipo adecuado
Mirar un eclipse solar sin protección puede causar daños oculares graves, incluso ceguera, ya que los rayos solares son fuertes y puede, entre otras cosas, quemar la retina. Los efectos principales son los siguientes:
- Retinopatía solar, una complicación incurable
- Disminución de la visión y bajada de la sensibilidad al contraste
- Hemorragia intraocular
- Alteración de la percepción del color
Además, la NASA aconsejó no mirar al Sol a través de la lente de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico mientras se utilizan gafas de eclipse o un visor solar portátil, ya que los rayos solares pueden quemar el filtro de los mismos.