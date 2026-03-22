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Un fenómeno sorprendente

Eclipse solar más largo del siglo: cuántos minutos durará y qué pasará con los animales

Este fenómeno astronómico será una oportunidad única para que la ciencia pueda ampliar su estudio. Los detalles del eclipse

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
En 2027, ocurrirá el eclipse más largo del siglo.

En 2027, ocurrirá el eclipse más largo del siglo.

El calendario astronómico de los próximos años tiene marcada una fecha con letras de oro: el 2 de agosto de 2027. Ese día, el mundo será testigo del eclipse solar total más prolongado que se pueda observar en tierra firme durante todo el siglo XXI.

Con una duración máxima que rozará los 6 minutos y 23 segundos de oscuridad absoluta, este fenómeno astronómico promete detener el tiempo en una franja que cruzará el norte de África y el sur de Europa.

eclipse solar
En este fen&oacute;meno astron&oacute;mico, el tiempo de oscuridad superar&aacute; los 6 minutos.

En este fenómeno astronómico, el tiempo de oscuridad superará los 6 minutos.

Por qué el eclipse solar durará más de seis minutos

La duración de un eclipse solar total depende de una coreografía perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol. En agosto de 2027, se producirá una combinación de factores poco frecuente.

Nuestro satélite natural estará en su punto más cercano a la Tierra, lo que hará que se vea visualmente más grande en el cielo. Al tener un diámetro aparente mayor, la Luna tarda más tiempo en transitar frente al disco solar.

Por otro lado, la Tierra estará cerca de su punto más alejado del Sol, lo que hace que el astro rey se vea ligeramente más pequeño, facilitando una cobertura total más extensa.

El punto de máxima duración ocurrirá cerca de Luxor, Egipto, donde la geometría orbital permitirá que la sombra de la Luna se desplace más lentamente sobre la superficie de la Tierra.

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Egipto ser&aacute; el mejor lugar para observar a este fen&oacute;meno astron&oacute;mico.&nbsp;

Egipto será el mejor lugar para observar a este fenómeno astronómico.

Durante esos seis minutos, el cielo se tornará de un azul profundo casi negro, permitiendo la aparición de estrellas y planetas en pleno día. Esta, será una oportunidad única para la ciencia.

Qué pasará con los animales

El fenómeno astronómico de 2027 no solo impactará a los humanos; la fauna silvestre y doméstica experimentará un desajuste biológico repentino. Al oscurecerse el cielo de forma abrupta durante más de seis minutos, los animales activan instintivamente sus comportamientos nocturnos.

Este "engaño solar" de más de seis minutos permitirá a los biólogos estudiar con mayor detalle cómo el reloj biológico de las especies reacciona ante la interrupción de los ritmos circadianos.

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