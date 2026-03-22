Eclipse solar más largo del siglo: cuántos minutos durará y qué pasará con los animales

Nuestro satélite natural estará en su punto más cercano a la Tierra, lo que hará que se vea visualmente más grande en el cielo. Al tener un diámetro aparente mayor, la Luna tarda más tiempo en transitar frente al disco solar.

Por otro lado, la Tierra estará cerca de su punto más alejado del Sol, lo que hace que el astro rey se vea ligeramente más pequeño, facilitando una cobertura total más extensa.

El punto de máxima duración ocurrirá cerca de Luxor, Egipto, donde la geometría orbital permitirá que la sombra de la Luna se desplace más lentamente sobre la superficie de la Tierra.

luxor, egipto Egipto será el mejor lugar para observar a este fenómeno astronómico.

Durante esos seis minutos, el cielo se tornará de un azul profundo casi negro, permitiendo la aparición de estrellas y planetas en pleno día. Esta, será una oportunidad única para la ciencia.

Qué pasará con los animales

El fenómeno astronómico de 2027 no solo impactará a los humanos; la fauna silvestre y doméstica experimentará un desajuste biológico repentino. Al oscurecerse el cielo de forma abrupta durante más de seis minutos, los animales activan instintivamente sus comportamientos nocturnos.

Este "engaño solar" de más de seis minutos permitirá a los biólogos estudiar con mayor detalle cómo el reloj biológico de las especies reacciona ante la interrupción de los ritmos circadianos.