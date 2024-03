Dos mendocinos subieron y bajaron con bicicletas un cerro de casi 6.000 metros en sólo 12 horas

Madrugón y aventura

El cronograma arrancó muy temprano. La idea era salir a las 2 desde Mendoza, pero cuando Claudio intentó inflar la bici se le partió la válvula, por lo que tuvo que despertar a su padre -¡a esa hora!- para que lo ayudara con la reparación.

A las 3.30 salió la camioneta y para las 5.25 la dupla ya estaba en ascenso. En 4 horas alcanzaron el campamento El Salto, un poco cansados porque habían decidido cargar las bicis al costado y lo ideal, sospechan ahora, hubiese sido llevarlas en las mochilas.

Fredes Raffa 2.jpg

De todas formas, tanto Claudio como Facundo están en buen estado físico y aclimatados a la altura por su trabajo en la temporada del Aconcagua, por lo que la travesía se hizo llevadera.

"No está de más aclarar que no es la primera vez que hacemos algo así en bici. Nos venimos preparando hace tiempo y fuimos bien equipados y tomando la mayor precaución posible", aclararon ellos durante su posterior recuento en las redes.

Fredes Raffa.jpg Facundo Raffa (izquierda) y Claudio Fredes durante el ascenso al cerro El Plata.

Aunque sopló viento de unos 40 km/h., hicieron cumbre a las 17.20. Comieron algo, sacaron algunas fotos y luego, a las 18.10, empezó la vertiginosa bajada.

Había que ir con cuidado. Claudio -que trabaja como guía de montaña- argumentó: "Hay senderos, pero no muchos. Es un camino bastante exigente en lo técnico. De hecho yo no me caí, pero el Facu se dio unos cuatro o cinco palos".

Cuando la pendiente era demasiado empinada o aparecían escalones, los ciclistas tuvieron que ir a pie. "En esos lugares es peligroso que te ocurra algo, porque para conseguir ayuda tenés que esperar mucho y en las noches la temperatura puede bajar a -15 C°", insistió Fredes.

Por otro lado, el equipaje que llevaron fue mínimo. No tenían abrigos para afrontar un temporal ni nada parecido. Por eso hicieron un seguimiento exhaustivo del pronóstico meteorológico.

fredes raffa 4.jpg Una imagen de la travesía de los dos mendocinos.

La llegada

Tres horas tardaron Claudio y Facundo en retornar al pie del cerro. En total, la subida y la bajada les tomó poco más de medio día. "Pensar -destacó Fredes- que la primera vez que subí El Plata tardé más de una semana".

A las 21.15, ya con la noche a sus espaldas, los dos aventureros dieron por terminada la jornada. Una vez más, la montaña les había regalado otra historia para compartir.

claudio fredes el plata.jpg En la cumbre del cerro El Plata, a casi 6.000 metros sobre el nivel del mar, en la Cordillera de los Andes. Redes Claudio Fredes

