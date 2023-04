Día Mundial del Pene: mitos y verdades del miembro masculino

►TE PUEDE INTERESAR: Qué es la "droga del sexo" y qué provoca en los consumidores

Los festejos concluyen con un extravagante festival sintoísta llamado el "Festival del Pene de Acero" o el "Festival del Falo de Hierro", donde cientos de personas marchan por las calles portando una especie de altar con un enorme pene de madera en el centro. En la procesión hay flores, música tradicional, danzas y comidas típicas.

festival del pene komaki japon.jpg El "Festival del Pene de Acero" que se celebra los 26 de abril en Komaki, Japón.

El tamaño del pene, ¿importa?

Si bien existe el relato extendido, sobre todo en los hombres, de que el tamaño del miembro viril es crucial a la hora de mantener relaciones sexuales, lo cierto es que el 80% de las mujeres tienen orgasmos a través de la estimulación del clítoris y sólo el porcentaje restante llegan al clímax mediante la penetración.

Es así que para la satisfacción femenina es fundamental el contacto exterior del clítoris antes que el mero hecho del coito, por lo que el tamaño del pene no debería traer problemas más allá de lo estético y lo visual.

Según un estudio publicado en la revista BJU International, el tamaño promedio de un pene es de 9,16 cms en reposo, el de un pene en reposo estirado es de 13,24 cms, mientras que el largo promedio de un pene erecto es de 13,12 cms.

Los penes más grandes del mundo

Según el libro de los Records Guiness, el pene más grande del que se tiene registro es el de Jonah Falcon, con 34,5 centímetros en erección.

jonah falcon.jpg Jonah Falcon es considerado por los Guiness como el hombre con el pene más grande del mundo.

Sin embargo, un hombre mexicano llamado Roberto Esquivel Cabrera, asegura que su pene mide 48 cm erecto.

roberto esquivel.jpg El pene de Roberto Esquivel mide casi 50 centímetros.

Igualmente, tener un tamaño desproporcionado del miembro no causa mucha gracia. Esquivel, por ejemplo, se ve imposibilitado de mantener relaciones sexuales, no puede trabajar y debe usar vendajes para que dormir no sea una pesadilla.

En tanto, según el ránking mundial, los hombres sudamericanos tienen en promedio los falos más grandes del planeta, desmintiendo las versiones que siempre han dado ese lugar de privilegio a los mancebos africanos.

Ecuador: 17,61 cm Camerún: 16,67 cm Bolivia: 16,51 cm Sudán: 16,47 cm Haití: 16,01 cm Senegal: 15,89 cm Gambia: 15,88 cm Cuba: 15,87 cm Países Bajos: 15,87 cm Zambia: 15,78 cm

Mitos del pene

Mucho se ha hablado de estratagemas infalibles para adivinar el tamaño del pene de un hombre sin tener que verlo desnudo o en acción. Según la creencia popular, desde la altura del sujeto, su peso y hasta las características de sus pies y sus manos serían evidencias contundentes de que se está frente un hombre dotado.

Lo cierto es que la ciencia ha desmentido estos tips, que en la realidad sólo se corroboran en el imaginario femenino y en los complejos de ciertos hombres con "ese amigo del alma".