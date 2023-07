"Detrás de cada persona en situación de calle hay una historia de vida", explican los voluntarios

Que esto suceda y que se acreciente, es una señal de alarma que debería involucrar a la sociedad en su conjunto. Diario Uno se puso en contacto con Sergio Fadón, uno de los miembros de la Fundación Puente Vincular, una entidad que desde el 2007 trabaja con un cuerpo de voluntarios y donaciones para asistir con comida –y otras acciones- a personas en situación de calle.

puente vincular recorrida domingo.jpg La Fundación Puente Vincular cuenta con voluntarios que cada domingo, a las 21, lleva comida abundante a personas que se encuentran viviendo en la vía pública. Foto: gentileza Fundación Puente Vincular.

Con un trabajo fuerte en el territorio que se lleva a cabo todos los domingos en distintos puntos de la Ciudad y alrededores, el voluntario señaló que este año ha visto un incremento en la población de personas con esta realidad. “Que cada año que pasa se vaya incrementando, es algo que duele mucho y que nos tiene que doler mucho como sociedad. Si hay personas que no encuentran su lugar y terminan así es porque hay algo que no estaríamos haciendo bien”, señaló.

Según describe Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) en su sitio web, las dificultades que atraviesan las personas en situación de calle es una problemática social compleja que expresa una de las formas de exclusión más graves que se da en los núcleos urbanos. No sólo es la falta de vivienda o techo, sino que involucra otras vulneraciones respecto del acceso a derechos como salud, educación, trabajo, e identidad; entre otros. Y la posibilidad de estar expuestos a situaciones de violencia de diversos tipos, dificultades de salud física y mental y debilitamiento o inexistencia de lazos afectivos.

►TE PUEDE INTERESAR: Una delegada del Comité de Lucha contra la Trata aseguró que en Remar había "reducción a la servidumbre"

Las causas que pueden llevar a una persona a un escenario de exclusión social extrema responden a realidades diversas. En este sentido, Sergio Fadón comentó que puede ser por el abuso de alguna droga, por alcohol, por problemas mentales, porque alguien perdió a su familia y se quedó sin casa, o jóvenes que por escapar de una situación familiar terminan en la calle. "Hay personas que vemos que vino a la provincia en busca de trabajo y ha sido estafada y termina en la calle y no encuentra cómo volver a su hogar. Hay gente que fue robada y perdió los documentos y de repente se ven viviendo en la calle sin quererlo. También están aquellos que no tienen trabajo", relató. "Hay muchas realidades y siempre hay una historia de vida detrás de cada persona que uno ve en la calle”.

La labor afectiva de la Fundación Puente Vincular

La Fundación Puente Vincular aparece en Mendoza con la valiosa tarea de asistir a personas en situación de calle desde el 2007. Un espacio solidario que cuenta con alrededor 80 voluntarios activos, 50 socios colaboradores y más de 100 cocineros voluntarios, según se informa en el sitio web de la organización. La labor concreta es que cada domingo, a las 21, entregan una sopa y un plato de comida a personas que no tienen techo.

“Todos los domingos hay un grupo de voluntarios, que son los “Jinetes”, que se encargan exclusivamente de cocinar. Tienen una tarea hermosa de cocinar todas las viandas que puedan. Hay algunos que donan 5 viandas, 8, 10 o 15, lo que cada uno pueda. Cada una de estas familias y personas que nos acompañan desde hace mucho tiempo y personas nuevas, todos los domingos se juntan y preparan alguna vianda en especial. Gracias a Dios tenemos una comunidad muy caritativa en ese sentido y las viandas son muy generosas”, contó Sergio Fadón, miembro de la organización.

►TE PUEDE INTERESAR: Crédito ANSES para jubilados: los 3 puntos importantes que hay que saber

Hoy por hoy tienen tres recorridos. Una entrega de viandas se realiza en Plaza Dorrego, otro punto de encuentro es en Plaza España y, otro recorrido es itinerante por varios puntos de la ciudad.

“El domingo pasado entregamos en Plaza España 115 viandas, por ejemplo. En Dorrego unas 70 viandas y en el recorrido de Ciudad -que es el más extenso-, ahí serán unas 20 viandas que se lleva a gente que está en lugares específicos. En el Correo Argentino, que son personas que no se mueven mucho. En total, fueron unas 200 y pico de personas (205)”, detalló. También suelen hacer salidas extraordinarias cuando hay semanas donde el frío es extremo (como esta que pasó).

Viandas fundación puente vincular.jpg Todos los domingos un grupo de voluntarios se dedica a cocinar y prepara las viandas que después se entregan junto a una sopa caliente, a personas que viven en la calle. Foto: gentileza Fundación Puente Vincular.

Además de la asistencia concreta de cada domingo, el objetivo de la organización es que las personas que se encuentran en esta situación no se sientan solas o excluías. Tal como su nombre lo indica (Puente Vincular), el espíritu es generar un puente afectivo de acompañamiento, por lo que cada domingo -en la entrega de viandas- los voluntarios se quedan a charla y compartir con la gente mientras cenan. Se busca profundizar en las necesidades de cada uno y avanzar en la restitución de derechos vulnerados.

“Hay muchas historias y muchas veces no hay quien las quiera escuchar”, explicó Fadón en este sentido. La idea es romper con el imaginario cultural y social heredado que estigmatiza a las personas en esta situación como peligrosas o malas. “La idea de la fundación es romper con ese estigma y hacerlos sentir parte de nuevo, porque estar en la calle significa una exclusión del sistema. Cuando uno llega a la calle ya pierde un montón de cosas, como el simple hecho de no tener agua, gas, un baño. La idea de la fundación es que no se sientan tan solos en la vida. Acercarnos, escucharlos y poder charlar con ellos cada domingo”.

Otra de las acciones que lleva adelante la fundación –y que va en esta dirección de inclusión- es la iniciativa de la radio comunitaria “El fantasma de la máquina”. Todos los miércoles, las personas en situación de calle se pueden acercar a la sede de la entidad para compartir sus opiniones o para hablar de algún tema específico por la emisora. Con este espíritu de encuentro, también se generan tardes de cine, un sábado cada 15 días. “Los invitamos a la fundación, ellos van, ven una película y se sienten parte de la sociedad”.

radio El Fantasma de la máquina Fundación Puente Vincular.jpg La organización creó la radio comunitaria "El fantasma de la máquina". Se reúnen todos los miércoles y le dan vos a las personas en situación de calle. Foto: gentileza Fundación Puente Vincular.

También hay dos momentos durante el año muy importantes para la fundación. Uno es en julio donde se realiza un locro popular que convoca a más de 400 personas por año. Después en diciembre se celebra el evento "Navidad en la calle". Allí se comparte la celebración con comida, charlas, música y amistad.

Cómo colaborar: vos también podés ser voluntario

Puente Vincular, con sede en Rondeau 337 de Ciudad, se sostiene gracias al aporte voluntario de sus socios colaboradores.

Según detalla en su sitio web, no recibe ayuda económica por parte del Estado ni de organizaciones políticas o con fines electorales. Cada socio colaborador elige un monto que se adapta a sus posibilidades y aporta una cuota mensual fija. La fundación, además, recibe donaciones extraordinarias de parte de cualquier persona que se sienta inspirada a colaborar con la tarea.

Quienes deseen ponerse en contacto para sumarse como voluntario o para colaborar con dinero pueden hacerlo a través de la página de la fundación ingresando al siguiente enlace. O contactándose a través de las redes sociales de la organización.

Fundación puente vincular grupo.jfif Para la organización es importante no sólo dar una asistencia de comida, sino abordar un vínculo afectivo y de confianza con las personas en situación de calle, que acompañe el proceso de reconstrucción de su autonomía y la restitución de sus derechos. Foto: gentileza Fudación Puente Vincular.

El plan de acción por parte del Estado provincial para asistir a personas en situación de calle

Desde la Dirección de Contingencia Social, perteneciente a la Subsecretaría de Desarrollo Social del gobierno provincial, informaron a Diario Uno que la problemática de las personas sin techo se aborda a través de dos niveles de acción: uno de urgencia y otro para posibilitar el acceso a conseguir techo y DNI.

La actuación de emergencia para ofrecer ayuda inmediata se da a través de un convenio con tres albergues:

Remar Mujeres Federico (Moreno 2246 Ciudad)

Remar Hombre (Dorrego 361 Las Heras)

El Camino (Patricias Mendocinas 564 Ciudad)

Priscila Segura, de la Dirección de Contingencia, señaló que también se trabaja en comunicación permanente con la Red Puentes (Calle Ayaime 954, Guaymallén) que reúne diversas organizaciones de la sociedad civil para coordinar abordajes que se realizan en conjunto. Por ejemplo, en periodo invernal se les entrega frazadas a las entidades que son las que se encuentran en territorio asistiendo y conteniendo directamente a personas, como Red Puentes y la Fundación Puente Vincular.

El segundo nivel de ayuda, según informa la funcionaria, tiene que ver con conseguir techo y documentos.

Los días viernes es cuando se otorgan turnos para tramitar DNI para aquellas personas que están indocumentadas. Esto es posible “a partir de un acuerdo con el Registro Civil de Casa de Gobierno que nos facilita otorgar dichos turnos sin ningún costo”, explicó la funcionaria. La información del trámite para acceder al DNI la manejan los albergues y las distintas organizaciones. Los municipios también cuentan con acuerdos con los registros civiles cercanos a las dependencias, en los cuales a las personas en esta situación se les exime del pago y se les otorga un turno para obtenerlo.

Por otra parte, quienes cuentan con una documentación mínima, desde el gobierno provincial se ofrece subsidio de alquiler. Es para quienes tienen algún trabajo informal y pueden pagar y sostener posteriormente la renta del lugar, explicó Segura.

Por números reales

Para no repetir el error que se evidenció en el Censo Nacional sobre la cantidad de personas en situación de calle en Mendoza, Priscila Segura, de la Dirección de Contingencia Social informó que se está trabajando coordinadamente con los municipios para generar un “número” que sea real, ya que es una población fluctuante y se debe realizar de manera coordinada. “Se estima que en octubre tengamos este operativo que coordina el municipio de Guaymallén”, señaló.

►TE PUEDE INTERESAR: Preocupa en Mendoza una bacteria que causó la muerte de una niña y 15 internaciones en el Notti