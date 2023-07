Preocupa en Mendoza una bacteria que causó la muerte de una niña y 15 internaciones en el Notti

"En general, los chicos afectados tienen entre 4 y 11 años, ya que es una enfermedad que se transmite en edad escolar", advirtió la médica.

Janina Ortiz Hospital Español.jpg Las guardias de los hospitales mendocinos son muy solicitadas en invierno.

La niña que falleció y los síntomas

Piovano declaró que la nena fallecida murió el sábado pasado a las 3 a.m. Detalló además que los pacientes cursan la enfermedad con fiebre alta y manifestaciones clínicas que dependen de la "puerta de entrada" que haya tenido la bacteria.

"En el caso de esta paciente, los cultivos de las muestras de sangre y líquido encefalorraquídeo arrojaron la presencia de este germen. Era una niña previamente sana", agregó.

La especialista aclaró que Streptococcus pyogenes "puede desarrollarse como faringitis, escarlatina o manchas en la piel. Luego -en ocasiones- continúa invadiendo hasta infectar las meninges o causar neumonía con derrame pleural (acumulación de líquido entre las capas de tejido que recubren los pulmones y la cavidad torácica)".

Usualmente causa dolencias leves. En ocasiones atípicas, no obstante, la infección puede conducir a la enfermedad invasiva, siendo responsable de más de 500.000 muertes anuales en todo el mundo.

Streptococcus.jpg Una imagen de Streptococcus pyogenes. https://www.infectiousdiseaseadvisor.com/

Cómo se contagia la Streptococcus

Para diagnosticar la presencia de Streptococcus Pyogenes se hacen cultivos o testeos, y muchos de los pacientes regresan a sus casas, es decir que la cantidad de casos es mayor a las internaciones que se registran.

"No se trata de un germen desconocido -aclaró Piovano-; y sabemos que en general se contagia por vía aérea -tos, estornudos, etc.- y por el contacto con alguna herida. Por eso recomendamos ventilar y no enviar a los chicos enfermos a la escuela. Tenemos que recordar todo lo que aprendimos en la pandemia respecto a la higiene".

La doctora también resaltó que por ahora la situación está controlada. "No hemos tenido alertas desde el Ministerio de Salud de la provincia", marcó.

En Tierra del Fuego ya hay 3 fallecidos

En algunas provincias argentinas el panorama está llamando la atención de los epidemiólogos. En Tierra del Fuego, dos niños y una persona adulta fallecieron por Streptococcus, confirmó este martes la propia ministra de Salud fueguina, Judith De Giglio.

La funcionaria precisó que el año pasado la enfermedad "circuló con mayor frecuencia en el hemisferio norte" pero que ahora se están dando contagios en el Sur.

"El 99% de los niños cursan una infección con fiebre, dolor de garganta, vómitos, náuseas y enfermedades respiratorias a las que estamos acostumbrados. En los adultos puede haber infecciones en la piel y una faringoamigdalitis. Pero entre el 1 y el 3% de los casos se produce un shock endotóxico que se disemina por todos los órganos del cuerpo y origina el fallecimiento", reveló Di Giglio.

Qué dicen desde la Nación

El sábado 8 de julio, el Ministerio de Salud de la Nación publicó un mensaje señalando que en lo que va del año se confirmaron 118 casos de infección invasiva producidos por Streptococcus Pyogenes.

"Durante 2023 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) 118 casos confirmados de infección invasiva por Streptococcus Pyogenes en todo el país, de los cuales 16 fallecieron. Las provincias con mayor cantidad de casos confirmados acumulados en 2023 son Buenos Aires (35), Santa Fe (20), Chubut (10) y Tierra del Fuego (10)", indicó el comunicado.

A nivel nacional, las cifras de 2023 representan un incremento grande respecto a años anteriores. Anteriomente, el mayor número de pacientes se había registrado en 2022, con 75 casos. Es decir que los guarismos de 2023 representan un aumento del 281% respecto al mismo período de 2019.

El informe destacó que "el 8 de diciembre de 2022 la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que al menos cinco Estados miembros de la región europea (Francia, Irlanda, los Países Bajos, Suecia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) habían reportado un aumento en el número de casos y el 19 de diciembre de 2022 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) también emitió un comunicado debido a un aumento de casos registrado en Uruguay".

Recomendaciones para protegerse de la bacteria Streptococcus

Desde el Ministerio de Salud de la Nación subrayaron los siguientes datos:

-Los síntomas de la faringitis son dolor de garganta; fiebre; cefaleas; dolor abdominal; náuseas y vómitos; enrojecimiento de faringe y amígdalas; mal aliento; ganglios aumentados de tamaño en el cuello.

-En lo referido a la escarlatina, los síntomas más frecuentes son garganta roja y adolorida; fiebre (38.3 °C o más); erupción color rojo con textura de papel de lija; piel de color rojo intenso en los pliegues de axila, codo e ingle; recubrimiento blancuzco sobre la lengua o el fondo de la garganta; lengua "aframbuesada”; dolor de cabeza; náuseas o vómitos; inflamación de los ganglios; dolores en el cuerpo.

-Ante la presencia de algunos de estos síntomas es importante evitar la automedicación con antibióticos y realizar una consulta médica para tener diagnóstico oportuno.

-En el caso de recibir indicación médica de tratamiento antibiótico, es fundamental completar el esquema (no acortar ni abandonar los tratamientos anticipadamente), ya que la utilización inadecuada de los antibióticos promueve la resistencia bacteriana, hecho que atenta contra su efectividad en el futuro.

-Las personas enfermas deben evitar concurrir a lugares públicos (trabajo, escuela) y restringir los contactos hogareños. Además es de importancia lavarse las manos frecuentemente; no compartir objetos de uso personal (cubiertos, vasos, toallas, entre otros) y ventilar adecuadamente y de forma regular los ambientes.

-Por último, la cartera sanitaria nacional recordó que todas las personas deben tener al día la vacunación antigripal y contra COVID-19, muy especialmente aquellas que presentan factores de riesgo.

