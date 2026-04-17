¿Desnudaron a tu hijo con IA?: el paso a paso que difundió la DGE para borrar esas imágenes de internet

En medio de los casos recientes registrados en Mendoza, donde circularon imágenes falsas de alumnas generadas con inteligencia artificial, la Dirección General de Escuelas (DGE) difundió un paso a paso para solicitar la eliminación de fotos o videos íntimos difundidos sin consentimiento.
Se trata de una herramienta internacional del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que funciona de manera confidencial y busca frenar la viralización de este tipo de contenidos en plataformas digitales.
A continuación, el procedimiento recomendado por la DGE para iniciar el proceso:
- El primer paso es descargar en el dispositivo la imagen o el video que se desea localizar y eliminar de internet.
- Luego, se debe ingresar al sitio oficial del programa Take It Down, donde se inicia el trámite.
- Una vez dentro de la plataforma, hay que abrir un “caso” y subir el archivo. El sistema genera una huella digital única del contenido, que se comparte con plataformas participantes como Instagram, Facebook y TikTok, entre otras.
- Desde la organización remarcan que el proceso es confidencial y que el material no se almacena ni se publica: permanece en el dispositivo del usuario.
- A partir de esa huella digital, el organismo puede avanzar en la detección, el bloqueo y la posible eliminación de la imagen en las plataformas adheridas. En caso de que haya resultados, se notifica al solicitante.
Por último, desde la DGE advirtieron que, además de utilizar esta herramienta, es clave buscar acompañamiento en la escuela o a través de canales oficiales para abordar la situación de manera integral.