¿Desnudaron a tu hijo con IA?: el paso a paso que difundió la DGE para borrar esas imágenes de internet

Se trata de una herramienta internacional del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), que funciona de manera confidencial y busca frenar la viralización de este tipo de contenidos en plataformas digitales.

celulares escuela dge La DGE aconsejó a los padres de chicos cuyas imágenes íntimas se viralizan por internet.

A continuación, el procedimiento recomendado por la DGE para iniciar el proceso: