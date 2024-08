Descubren en Brasil restos fósiles de uno de los dinosaurios más antiguos de la historia

Los científicos aún debaten sobre la evidencia de los primeros dinosaurios conocidos. Los fósiles más antiguos tienen aproximadamente 231 millones de años e incluyen huesos de varios grupos, entre ellos los Herrerasauridae.

Sin embargo, existen fósiles más antiguos, como el del Nyasasaurus, que vivió hace unos 240 millones de años, aunque su existencia todavía no es aceptada por todos. El esqueleto del dinosaurio recién descubierto se encuentra casi completamente preservado, lo que podría ofrecer nuevas pistas sobre el origen de estos reptiles gigantes y su evolución temprana.

Rodrigo Temp Müller, paleontólogo de la Universidad Federal de Santa María en Brasil y líder de la excavación, destacó que este hallazgo es uno de los más antiguos del mundo y probablemente jugará un papel clave para entender el origen de los dinosaurios.

"Es un animal carnívoro y bípedo, por lo que caminaba sobre sus patas traseras y probablemente tenía las manos libres para manejar a sus presas", comentó Müller. Aunque este espécimen mide aproximadamente 2.5 metros de largo, algunos individuos de este grupo podrían alcanzar entre cinco y seis metros.

