En la reunión de este lunes, participaron los padres, directivos de la DGE y de la Dirección de Orientación y Apoyo Interdisciplinario a las Trayectorias escolares (Doaite) y se reconoció "errores" por parte de la escuela en el tratamiento del tema y aplicación del protocolo específico para casos de abusos y acoso sexual.

Un móvil del Noticiero Siete se hizo presente en la escuela, y dialogó con los padres sobre lo tratado en la reunión. Allí, las madres entrevistadas (de espaldas, para evitar que las identifiquen) dijeron estar conformes con lo actuado ahora por la DGE. Según le contaron a Julián Chabert, en el móvil, al profesor lo han suspendido en las tres escuelas donde trabaja.

En la Justicia, la causa quedó a cargo del fiscal Darío Nora, quien recibió seis denuncias pero aún no define la imputación al profesor acusado.

Los testimonios de las madres

Para resguardar la identidad de los niños, se ha omitido el nombre de la escuela y la imagen de las madres que dialogaron en el noticiero. “A ella (el profe) la acompañaba permanentemente al baño, porque ella es siempre la más calladita. Tiene nueve años. La abrazaba y siempre le decía “a vos yo te quiero mucho porque sos calladita. Siempre tenés que ser calladita”, dijo una mamá.

Luego agregó: "Dentro de todo esto, hubo una vez, en que en un recreo le dijo “vení (la llamó por su nombre) tenés el bretel del corpiño retorcido, vení que yo te lo voy a enderezar, y fue cuando le metió la mano por dentro de la remera de la escuela y le acomodó el bretel y el costado del bretel, y esto yo lo denuncié en Fiscalía".

La niña quedó traumada, y según su mamá, esta sumó que "Eso la angustió, y empezó a usar camperitas. Yo no entendía el motivo, y luego de preguntar me contó llorando lo que había pasado".

chabert-madres-denunciantes-abuso-escuela.jpg El móvil de Julián Chabert recogió los testimonios de las madres que denunciaron abusos sexuales a sus hijas por parte de un profesor de una escuela primaria. Imagen de Canal Siete

Otra mamá, dijo que con su hija, el profesor tenía la costumbre que "la que abrazaba y le tocaba la cola". Luego esta madre continuó relatando que "cuando (su hija) se enteró que los directivos suspendieron al profesor, saltaba de alegría en casa, y decía que “ojalá nos pongan a ahora a una profesora, así ya no nos puede tocar más", estaba muy contenta".

Una tercera progenitora relató que su hija y otras compañeritas tuvieron problemas también. "Mi hija me contó que cuando entraban al baño el profesor les decía que si no salían del baño les iba a hacer algo. Entonces yo vine al establecimiento y hablé con la vicedirectora, y entonces ella llamó a las cinco niñas, al profesor, y realizó un careo con mi hija y otras cuatro nenas sin consentimiento ni participación de sus padres", detalló la mujer, una de las que también hizo la denuncia correspondiente en la fiscalía.

En la reunión realizada este lunes con Doaite y la DGE, reconocían que se había roto el protocolo y que no deberían haber careado a las chicas con el profesor involucrado.

En este encuentro entre padres y autoridades, una de las mamás contó: "Me preguntaron cómo habían sucedido las cosas desde el jueves hasta hoy lunes, hicimos una segunda acta, y les comenté que la vicedirectora hizo un tipo careo con las niñas, y me dijeron que eso no se hacía, que estaba mal. Nunca podés enfrentar a niños con un profesor que está acusado de abuso".

Consultadas las mujeres por Julián Chabert, sobre si estaban conformes con lo actuado en esta jornada, una mamá dijo: "Yo sí, a mí me ofrecieron (para mi hija) tratamiento psicológico, me hicieron la derivación".

Otra respondió que "mi hija no quiere venir a la escuela. Dice que, por más que él no esté, no va a venir. Así que me derivaron a una psicopedagoga, a una psicóloga, para que hablen con ella en casa", y agregó que "de la Doaite, de haber imputación, va a haber Cámara Gesell y van a declarar todos los niños", concluyó.